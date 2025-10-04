TRANSFERT. 64 sélections, 87 essais... un ailier international convoité en TOP 14 ainsi qu'en PRO D2
En fin de contrat, Adams pourrait rebondir en Top 14, en Pro D2… ou dans un projet totalement fou. Crédit image : Screenshot Youtube Rugby World Cup
L’un des meilleurs ailiers de sa génération va-t-il quitter Cardiff ? En fin de contrat, Josh Adams serait courtisé de toutes parts, y compris par un projet totalement inédit.

À 30 ans, Josh Adams pourrait bien faire ses valises. L’ailier gallois, cadre du XV du Poireau pendant plusieurs années, arrive en fin de contrat avec Cardiff à l’issue de la saison. Et selon RugbyPass, son avenir pourrait bien s’écrire loin du Pays de Galles.

Un CV en or et une expérience XXL

Avec 64 sélections avec le pays de Galles et une cape avec les Lions britanniques en 2021, Adams n’est pas un nom anodin. Sa pointe de vitesse, son sens du timing et sa capacité à flairer les coups en ont fait l’un des finisseurs les plus redoutés d’Europe.Tom va-t-il rejoindre son frère en TOP 14 ? Un possible transfert qui agite l'AngleterreTom va-t-il rejoindre son frère en TOP 14 ? Un possible transfert qui agite l'Angleterre

Depuis son arrivée à Cardiff en 2019 après la faillite de Worcester, il est une valeur sûre avec 31 essais en 55 matchs.

Top 14, Premiership… ou plus exotique ?

Naturellement, les rumeurs s’emballent. En Angleterre comme en France, plusieurs clubs garderaient un œil attentif sur la situation du joueur. Des formations de Premiership, du Top 14 mais aussi de Pro D2 seraient l'affut. Le nom de Josh Adams circule en coulisses, preuve de l’intérêt qu’il suscite encore.

L’option R360, la surprise du chef ?

Mais c’est peut-être la piste la plus inattendue qui pourrait rafler la mise. Le projet R360, la ligue de rugby séparatiste, entend frapper fort pour son lancement avec des salaires très attractifs. De quoi séduire un joueur expérimenté en quête d’un dernier gros contrat et d’un nouveau défi.

Pas de confirmation officielle pour l’instant, mais la porte semble entrouverte. Et le marché des transferts pourrait bien s’animer dès cet automne autour de ce profil rare.

Un ailier de ce calibre sur le marché, ça n’arrive pas tous les jours.

Rumeurs rumeurs et blabla ...

  • il y a 1 seconde

