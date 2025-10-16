Face aux sirènes du TOP 14 et la R360, cet Anglais aux 102 sélections fait un choix déterminant

À contre-courant, George Ford dit non au Top 14. À 32 ans, le maestro anglais prolonge avec Sale. Un choix fort, loin des sirènes de l'argent et des ligues alternatives.

À 32 ans et déjà centurion en sélection, George Ford a choisi la stabilité : il s’est engagé pour trois saisons supplémentaires avec les Sale Sharks, malgré les sirènes du Top 14. Ce refus de changer d'environnement témoigne d’une stratégie réfléchie — et en dit long sur ses priorités.

Un choix de cœur… et de logique

Ceux qui pensaient que l’ouvreur pourrait céder aux offres alléchantes d’un club français ou rejoindre la ligue parallèle doivent revoir leur scénario : Ford a clairement décliné ces opportunités, préférant rester dans le nord de l’Angleterre. COUPE DU MONDE. Crucial face à l'Argentine, George Ford s'est-il définitivement imposé à l'ouverture du XV de la Rose ?

Comme il l’a confié lui-même via le site officiel du club, “j’ai vraiment aimé le temps passé ici… je suis fier de représenter cette région”. Le fait de conduire chaque jour de Saddleworth à Carrington, de contempler la ville au loin, semble valoir tout l'or, et les euros, du monde.

Impacts pour son club et l’Angleterre

Cette reconduction envoie aussi un message limpide au sélectionneur Steve Borthwick : Ford entend prolonger sa carrière internationale — sans la sacrifier à une recherche de gain immédiat. Néanmoins, la concurrence est plus rude que jamais avec les Smith des Harlequins : Marcus et Fin.

Quant aux Sharks, Alex Sanderson loue un joueur “autour duquel on construit une équipe”, et dans la “forme de sa vie”. En misant sur la continuité à l’ouverture, Sale affirme une ambition claire : bâtir une ossature solide plutôt que de céder aux effets d’annonce. RUGBY. VIDÉO. Avec un George Ford impérial, l’Angleterre s’offre l’Argentine sur un plateau

Ford, de son côté, choisit la constance, y compris quand son nom circulait pour la R360.

À moins d’un immense retournement, l’Angleterre continuera donc de voir George Ford – avec son assurance au pied, sa lecture du jeu et son expérience – évoluer au cœur d’un projet qu’il contribue à façonner.