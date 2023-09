RUGBY. VIDÉO. Avec un George Ford impérial, l’Angleterre s’offre l’Argentine sur un plateau

Pour leur entrée dans la Coupe du monde, les hommes de Steve Borthwick ont frappé un grand coup au Vélodrome.

À Marseille, les cœurs des supporters anglais se sont emballés, à défaut du jeu de leurs joueurs. Tout en maîtrise, le XV de la Rose s’est relevé du désastre fidjien. Avec une victoire sur le score de 27 à 10, les Anglais ouvrent leur Coupe du monde sereinement au Stade Vélodrome de Marseille, ce samedi 9 septembre.

George Ford , au service de sa Majesté

Cette victoire avait l’allure de celles qui requinquaient le moral. Inefficaces offensivement, les Anglais s’étaient donné une mission : donner le champ libre à leur maître à jouer du jour. Ce rôle incombe à George Ford. Pour sa 89ᵉ sélection, l’ancien ouvreur des Leicester Tigers a assumé son statut à la perfection en inscrivant l’intégralité des points de sa formation.



En inscrivant trois drops en 10 minutes, dont un de 50 mètres, il a permis à l’Angleterre de faire le break avant la mi-temps. À ses côtés, son équipe ne semblait pas disposée à trouver la faille. Au terme de la première période, il comptait 2 fois plus de mètres parcourus ballon en main que n’importe lequel de ses coéquipiers (51 mètres). À la fin de la rencontre, il avait cinq fois plus avancé que son arrière Freddie Steward. Au pied et à la main, George Ford prenait plaisir au four et au moulin.



Propulsé ouvreur après la suspension d’Owen Farrell, George Ford avait une carte à jouer pour cette Coupe du monde. Loin du numéro 10 depuis plus de deux ans, il peut faire valoir ses qualités auprès du nouveau sélectionneur. D’autant plus, les deux hommes se connaissent bien. En effet, Borthwick entraînait Ford pendant 2 ans du côté de Leicester. Ils avaient même décroché un titre de champion d’Angleterre ensemble en 2022. Face à un Owen Farrell hésitant, l’idylle est-elle sur le point de reprendre ?

Une rencontre sous formol

Hormis la gestion de match exemplaire de George Ford, la rencontre n’aura pas connu de grandes envolées. Face à des Argentins dominés en conquête, les Anglais n’ont presque rien tenté. L’expérimenté Dan Cole et ses plus de 100 sélections ont fait vivre un enfer à Thomas Gallo (24 ans). Ils ont entretenu le statu quo pendant de longues minutes face aux Sud-Américains.

Dans les performances notables, Jamie George, Maro Itoje, Courtney Lawes et Ben Earl ont tous réalisés au moins 10 plaquages côté anglais. Chez les Argentins, ce sont Marcos Kremer et Julian Montoya qui se sont attelés à la tâche. D’un point de vue discipline, les Argentins se sont lâchés en fin de match, permettant aux Anglais de prendre le large. Ils sont coupables de 13 pénalités et n’ont pas su redresser la barre en concédant deux fois plus de turnover que leurs adversaires du jour.

Dans cette poule D, le niveau était attendu comme assez faible. La rencontre du samedi soir n’aura pas vraiment fait mentir les observateurs. Néanmoins, l’Angleterre s’offre une sérieuse option pour les quarts de finale. L’Argentine, elle, doit retrouver le panache que l’on a pu entrapercevoir cet été sur certains de ses matchs de Rugby Championship. Cependant, face à un Japon malade, à des Samoans inconstants et à un novice chilien, l’équation vers les quarts ne leur semble pas insurmontable.

