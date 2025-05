Des All Blacks aux Boks, pourquoi ces 6 matchs pourraient façonner le destin des Bleus à la Coupe du monde 2027 ?

Derrière la tournée face aux All Blacks se cache un enjeu capital : rester dans le top 6 mondial pour éviter un tirage piégeux au Mondial 2027. Et ça se joue maintenant.

Une tournée qui fait déjà parler… des deux côtés du globe

La tournée du XV de France face aux All Blacks cet été fait beaucoup parler. Et ce, depuis plusieurs mois maintenant. A l'origine, ce sont les déclarations venues de Nouvelle-Zélande qui avaient animé les débats. Les Kiwis estimant que ce serait une série de tests au rabais puisque la France n'envoie pas ses meilleurs joueurs en tournée l'été. Des déclarations qui n'ont pas fait bouger les lignes dans l'Hexagone jusqu'à ce que certains cadres tricolores déclarent qu'ils rêvent de jouer au pays au long nuage blanc. Une chose en entraînant une autre, les médias ont commencé à poser la question à tous ceux qui voulaient bien y répondre. Affirmant à tour de rôle qu'ils ne diraient pas non à un voyage en Nouvelle-Zélande aux frais de la fédé. XV DE FRANCE. Tournée en Nouvelle-Zélande : les Bleus entre rêve et casse-têteJusqu'à cette semaine où le président de la FFR a ouvert la porte à la présence de certains joueurs "premiums" lors de cette tournée. Du cas par cas sous réserve que toutes les parties tombent d'accord. Il faut dire qu'outre le prestige d'aller défier les All Blacks à l'Eden Park ou ailleurs, quitte à prendre une fessée, cette série de rencontres revêt une importance particulière en vue de la Coupe du monde. En effet, le tirage au sort du Mondial australien est programmé pour le mois de décembre 2025. On aurait pu penser qu'il serait repoussé après les nombreuses critiques qui avaient émergé suite au précédent tirage. Il n'en sera (presque) rien. Pour rappel, les poules de France 2023 avaient été connues en décembre 2020. Sans qu'on connaisse toutes les équipes en lice.

Pourquoi chaque point comptera dans la course au Mondial

Cette fois-ci, et "pour la première fois dans l'ère professionnelle, le tirage au sort des poules masculines aura lieu avec les 24 équipes participantes connues, indique World Rugby dans un communiqué. Cette approche garantit un processus de classement plus précis et plus actualisé, et confère une importance accrue à chaque match international disputé pendant le reste de l'année civile." Malgré cet effort, beaucoup auraient préféré que le tirage ait lieu à une date bien plus proche de la compétition. Car est-il nécessaire de rappeler que "le tirage au sort sera basé sur le classement mondial masculin de World Rugby à l'issue de la fenêtre internationale de novembre" ? D'ici à la coupe du monde 2027, ce classement est susceptible d'évoluer. 1 seule place, 4 prétendants : ils joueront leur rêve de Coupe du monde… en plein désert

Et une nation bien classée fin 2025 pourrait ne plus l'être un an plus tard. Et la tournée en Nouvelle-Zélande dans tout ça, vous demandez-vous certainement ? Actuellement quatrième avec 89.51 points, la France pourrait gagner des points en s'imposant face aux All Blacks cet été sur leur pelouse. "Le classement déterminant la répartition des équipes dans les chapeaux pour le tirage au sort, chaque résultat obtenu d'ici décembre pourrait avoir une incidence directe sur la composition des six poules de quatre équipes", rappelle World Rugby. La Fédération internationale précisant que la tournée de Lions britanniques et irlandais en Australie ne sera pas prise en compte.

Six matchs pour bâtir, jauger, et engranger

Avec 4.54 points d'avance sur l'Argentine, et 4.78 sur l'Angleterre, la quatrième place de la France ne semble pas vraiment menacée. Mais attention aux faux pas, notamment lors des tests de novembre. Lesquels seront déterminants pour le ranking en vue du tirage au sort. Il est donc primordial pour les Tricolores de sécuriser leur place. Voire de gagner un ou deux rangs. Ce qui est possible en allant battre la Nouvelle-Zélande chez elle. A l'heure actuelle, les Bleus ne sont qu'à 0.32 point de l'Irlande, 3e au classement mondial. Quant aux All Blacks, ils ne disposent que d'une avance de 0.85 point sur les Bleus. Il n'est donc pas impossible que classement évolue d'ici à décembre.

L'important étant désormais d'être dans les six premières places afin d'être tête de série et donc d'éviter les autres grosses nations dès la phase de poules. Et les croiser le plus tard possible lors des matchs couperets. Pour rappel, la Coupe du monde 2027 se jouera pour la première fois à 24 équipes. "Le nouveau format prévoit six poules de quatre équipes et l’ajout de huitièmes de finale avant les quarts de finale". Les deux premiers de chaque poule, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, étant qualifiés pour les 8es. XV de France. Un Sud-Africain chez les Bleus pour défier les Blacks ? Galthié y pense(rait)Mais avant de penser à la Coupe du monde, il va d'abord falloir aller en Nouvelle-Zélande avant de recevoir l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie. Six matchs importants dans la construction du groupe en vue du Mondial 2027. Mais aussi pour accumuler de la confiance, et des points avant le tirage au sort des poules.