XV DE FRANCE. Malgré une rééducation musclée, Dupont renonce-t-il aux Springboks en novembre ?

Ça sera, pour sûr, l'attraction de l'automne : le retour sur les terrains d'Antoine Dupont. Le génial français s'était rompu un des ligaments croisés du genou droit durant le Tournoi des 6 Nations et s'était fait opérer le 24 mars dernier.
Après s'être fixé comme objectif un retour après huit mois de convalescence, un délai qu'il qualifiait de "raisonnable" récemment à L'Équipe. Ce qui correspond justement au mois de novembre, où le XV de France disputera la tournée d'automne.
Afrique du Sud ou non en novembre ?
Les Bleus ont, en effet, 3 matchs au programme à l'automne. Un premier face aux champions du monde Springboks, le 8 novembre. Le second le 15 novembre face aux Fidji et le dernier le 22 novembre contre l'Australie.
S'il avait envie d'y participer, Antoine Dupont pourrait, puisqu'un retour au bout de 7/8 mois après une telle blessure, ce n'est pas rare. Et sur les réseaux, l'intensité des séances diffusées montre que le demi de mêlée français met à mal son genou encore convalescent.
In the lab 🥽🧪— Stade Toulousain (@StadeToulousain) July 30, 2025
Le travail se poursuit pour Antoine 💪 pic.twitter.com/5zVLIWneAy
... visiblement non
Mais de l'aveu du principal intéressé, il n'est "pas sûr que ce serait très intelligent de se presser", souhaitant prendre soin de ses genoux. Autrement dit, il est fort improbable de voir Dupont avec le maillot du XV de France en novembre prochain.
C'est ce qui confirme, à demi-mots, le Midol, au conditionnel toujours, déclarant "qu'il n'affronterait donc pas" les nations du sud qui feront le déplacement dans l'Hexagone. Nous ne sommes cependant pas à l'abri d'un revirement total, d'une rééducation plus rapide que prévu et d'un Dupont qui retrouve les terrains dès octobre.
Dans ce cas-là, il sera peut-être tenté de rejoindre les Bleus. Mais comme la rééducation de ces blessures n'est pas une science exacte, il pourrait aussi bien être de retour en octobre qu'en janvier 2026. Prudence donc.
Jak3192
Les tournées en carton, c'est une chose
La CdM 2027 en est une autre
Et bien sûr, le plus important : le ST
(quoique... malgré une soi disant "Antoine Dépendance",
2025 n'a pas été si moche 😄)
(désolé, j'ai pas pu m'empêcher 🤭)
LAmiDeTous
Le joueur avait fait une sortie déclarant qu'il ne reviendrait pas pour ce match, déclaration relayée sur ce site. Donc l'article est vide. Il ne faut pas avoir de mémoire dans une société libérale.
Mickey duc
Ce serait dommage de se blesser pour un match qui n’a pas d’intérêt
jujudethil
Surtout pour jouer face aux boulets sud-africain.
gilbertgilles
Lucu fera très bien le taf, pas la peine qu'Antoine prenne le risque d'attaquer directement avec ce qui se fait de plus rude comme rugby, à savoir les poètes Sud Africains! Qu'il prenne son temps et nous revienne en pleine bourre!
Amis à Laporte
Parfaitement, Lucu a endossé son rôle de patron à la perfection avec l'Equipe de France ou avec l'UBB.
Alors s'il retrouve son niveau de forme, cela devrait le faire. J'ai confiance.
pascalbulroland
Il a bien raison de prendre tout son temps, rien ne presse, s'il revient qu'en 2026 ça irait tout autant
Barraka
Il y a aussi le manque de compétition à prendre en compte. Reprendre directement par un match face aux boks, pas sûr que ce soit idéal.
Lucu et Le Garrec feront très bien le taff, en croisant les doigts qu'ils ne se blessent pas dès le début de saison.