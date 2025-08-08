XV DE FRANCE. Malgré une rééducation musclée, Dupont renonce-t-il aux Springboks en novembre ?

Avec une rééducation intensive et musclée, Antoine Dupont souhaite revenir au top de sa forme. Mais pas forcément trop tôt non plus...

Ça sera, pour sûr, l'attraction de l'automne : le retour sur les terrains d'Antoine Dupont. Le génial français s'était rompu un des ligaments croisés du genou droit durant le Tournoi des 6 Nations et s'était fait opérer le 24 mars dernier.

Après s'être fixé comme objectif un retour après huit mois de convalescence, un délai qu'il qualifiait de "raisonnable" récemment à L'Équipe. Ce qui correspond justement au mois de novembre, où le XV de France disputera la tournée d'automne.

Afrique du Sud ou non en novembre ?

Les Bleus ont, en effet, 3 matchs au programme à l'automne. Un premier face aux champions du monde Springboks, le 8 novembre. Le second le 15 novembre face aux Fidji et le dernier le 22 novembre contre l'Australie.

S'il avait envie d'y participer, Antoine Dupont pourrait, puisqu'un retour au bout de 7/8 mois après une telle blessure, ce n'est pas rare. Et sur les réseaux, l'intensité des séances diffusées montre que le demi de mêlée français met à mal son genou encore convalescent.

In the lab 🥽🧪



Le travail se poursuit pour Antoine 💪 pic.twitter.com/5zVLIWneAy — Stade Toulousain (@StadeToulousain) July 30, 2025

... visiblement non

Mais de l'aveu du principal intéressé, il n'est "pas sûr que ce serait très intelligent de se presser", souhaitant prendre soin de ses genoux. Autrement dit, il est fort improbable de voir Dupont avec le maillot du XV de France en novembre prochain.

C'est ce qui confirme, à demi-mots, le Midol, au conditionnel toujours, déclarant "qu'il n'affronterait donc pas" les nations du sud qui feront le déplacement dans l'Hexagone. Nous ne sommes cependant pas à l'abri d'un revirement total, d'une rééducation plus rapide que prévu et d'un Dupont qui retrouve les terrains dès octobre.

Dans ce cas-là, il sera peut-être tenté de rejoindre les Bleus. Mais comme la rééducation de ces blessures n'est pas une science exacte, il pourrait aussi bien être de retour en octobre qu'en janvier 2026. Prudence donc.

