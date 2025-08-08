Top 14. 2 m et 120 kg, un club a essayé de chiper ce titan au Stade Toulousain

Rentré dans la rotation du Stade Toulousain, Clément Vergé s’est imposé comme l’un des grands espoirs du Stade Toulousain et intéresse d’autres écuries.

C’est un talent qui attire l’œil et en même temps, il est dur de le louper. Avec ses 2 mètres pour 123 kg, Clément Vergé est déjà un colosse à seulement 23 ans. Avec presque une quarantaine de matchs accumulés sur les trois dernières saisons, dont 20 en 2024/2025, le deuxième ligne s’est intégré à la rotation du Stade Toulousain. Dorénavant, son nom est connu et attire certains cadors.

Ainsi, selon une révélation faite par Midi Libre, le Montpellier HR aurait souhaité faire venir le joueur dans l’Hérault. Le club ciste était visiblement intéressé par le profil du joueur, alors que plusieurs solutions en deuxième ligne ont quitté le club cet été. Parmi elles, on retrouve le très apprécié international français Paul Willemse qui s’offre une retraite forcée à seulement 32 ans, à cause de commotions répétées.

De fait, le MHR veut orienter son recrutement en direction de jeunes joueurs JIFF à fort potentiel, alors que les ressources convaincantes sous ces conditions se font plus rares à certains postes. Jouant essentiellement en tant que numéro 5, Clément Vergé aurait eu une place de choix, s’il avait choisi d’intégrer l’équipe menée par Joan Caudullo et son staff. Néanmoins, il n’en est rien.

Clément Vergé, le bien-aimé

Arrivé au Stade Toulousain en 2018, depuis le Saint-Girons Sporting-Club Couserans, l’Ariégeois a intégré les Rouge et Noir alors qu’il était sur le point de fêter ses 17 ans. Depuis, le Stade Toulousain a bien eu conscience des qualités du deuxième ligne. Preuve en est, Clément Vergé a rejoint l’effectif professionnel pour un match officiel dès ses 21 ans, un âge précoce à son poste.

Afin de montrer la confiance que l’écurie des Sept-Deniers porte à son poulain, ce dernier a été prolongé, il y a quelques mois. Au sein d’une grande campagne de prolongations, le Stade Toulousain et Clément Vergé ont lié leur destin jusqu’en 2027. Entre-temps, le colosse né aux pieds des Pyrénées pourra accumuler du temps de jeu, notamment lors des échéances internationales, à moins qu’une bonne surprise n’arrive assez vite.

En effet, lors du dernier Tournoi des VI Nations, Clément Vergé a été appelé dans le groupe élargi du XV de France, pour préparer la compétition internationale remportée par les Bleus. À ce moment-là, son changement de statut a été confirmé. “C’est un objectif pour chaque joueur français qui évolue en Top 14. Après, je ne m’y attendais pas forcément, vu que cela a été rapide. Après le match contre Montpellier, on allait faire un repas d’équipe et là, j’ai reçu le coup de téléphone (sourire). C’était une bonne nouvelle”, déclarait-il en février auprès de Rugbyrama.

Apprécié de Fabien Galthié, scruté par les concurrents, mais verrouillé par le Stade Toulousain, Clément Vergé s’annonce comme l’une des attractions de la jeunesse toulousaine dans les prochaines années. Désormais, le deuxième ligne doit confirmer ce qu’il a déjà pu démontrer sur ces précédentes apparitions. Chez les Rouge et Noir, il annonce la couleur :

Je veux être un membre à part entière de cette équipe et être performant dans les grands rendez-vous. Cela passe par le fait de répondre présent dans les grands stades, dans les ambiances plus hostiles, là où il faut ferrailler. C’est comme ça qu’on peut aller ensuite chercher une plus belle place dans l’effectif.” - (Rugbyrama)

