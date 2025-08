VIDEO. Plus gaillard que Meafou, on a retrouvé cet animal de 145kg qui avait échoué au Stade Toulousain

Comme Meafou, Edwin Maka était venu à Toulouse dans le but de jouer pour le XV de France. En dépit d'un physique similaire, il n'aura pas eu la même réussite...

A l'été 2018, celui qu'on appelle encore Emmanuel débarque sur les bords de la Garonne. À tout juste 20 ans, Many Meafou est alors bien trop gras et lourd pour jouer en Top 14, mais les dirigeants du Stade Toulousain savent ce qu'ils veulent faire de ce physique hors-normes (2m03 pour près de 160kg à l'époque) venu d'Australie, que les recruteurs du football américain s'arrachaient aussi.

XV DE FRANCE. Many Meafou sur le banc : 145 options de destruction massive7 ans plus tard, cela fait désormais un moment que le pari à été plus que réussi puisque le colosse né un jour de victoire de la France à la coupe du monde 1998 est, comme un symbole, devenu le numéro 5 des Bleus et le 38 tonnes attitré du Stade Toulousain. Avec qui il a déjà glané 6 titres majeurs, dont 2 dans la peau d'un titulaire.



Mais ce que certains ont oublié, c'est que le cas Meafou fut aussi une revanche pour l'équipe de recrutement de Toulouse. Car quelques années plus tôt, en 2012, un jeune "humain et demi" avait déjà été recruté dans le Pacifique pour tenter de marcher sur le Top 14, à une époque où les gabarits du genre étaient moins monnaie-courante. Son nom ? Edwin Maka.

Un titan pas assez méchant



Outre son physique irréel pour un gamin tout juste majeur à son arrivée (1m96 pour 130kg), le garçon d'origine tongienne est aussi scruté de près car il est le neveu des légendes du club, Isitolo et Finau Maka. Après un premier exercice très encourageant, il se forgera en Espoirs aux côtés des Julien Marchand, Cyril Baille et consorts avant, comme eux, d'intégrer définitivement avec le groupe pro en 2014/2015.

VIDEO. Top 14 - Stade Toulousain : la charge dévastatrice d'Edwin Maka sur 50m face à BriveMais entre le poste de numéro 5 ou celui de 8, "Ed" se cherche et malgré quelques coups d'éclats grâce à sa puissance colossale et sa capacité à jouer après-contact, il sera cantonné à un rôle d'impact player. Et ne parviendra jamais à s'imposer au Stade Toulousain, qui le laisse d'ailleurs partir en 2017, avant la fin de son contrat.



Peut-être trop lourd (il flirtait le plus souvent avec les 150kg) et trop nonchalant, il aura aussi du mal à répondre aux attentes demandées par les staffs du Racing 92 puis de Bayonne en suivant, dans le déplacement et la répétition des efforts notamment. Si bien qu'en 2020, alors que le Covid bouleverse les plans de tous les joueurs de rugby de l'Hexagone, il rentrera chez lui, en Australie. En se retirant du monde pro, à seulement 27 ans...

Melbourne, amateur et cartouches



Aujourd'hui, "Ed" joue néanmoins toujours au rugby, du côté de la région de Melbourne, et demeure le fer de lance et capitaine de l'équipe des Bulldogs de footscray rugby club. Un bon club amateur de la banlieue du centre-ville de la capitale culinaire de l'Australie qui évolue en Dewar Shield.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Footscray Rugby Club (@footscrayrugbyclub)



Forcément, même au plus haut niveau amateur, Maka se distingue toujours par son physique aux airs d'Ayers Rock et distribue les timbres à foison. À 32 ans aujourd'hui, il apparaît en bonne forme physique et approcherait des 145kg. En paraissant plus fit et (encore) plus gaillard qu'avant...