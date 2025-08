TOP 14. Ciblé depuis des années : Zach Mercer, future pièce maîtresse de Toulon ?

Recalé par l’Angleterre, Zach Mercer revient en Top 14 avec un esprit revanchard. Le RCT mise gros sur l’ancien Montpelliérain pour muscler sa 3e ligne.

C’est un joli coup que vient de réussir le Rugby Club Toulonnais. En attirant Zach Mercer, l’un des meilleurs numéros 8 du Top 14 lors de son passage à Montpellier, le RCT s’offre un joueur au profil atypique, spectaculaire et potentiellement décisif.

Un joueur ciblé depuis deux ans

Pour Bernard Lemaître, via le Midi Olympique, ce transfert est tout sauf un hasard. « J’avais été assez émerveillé par ce qu’il faisait au MHR. Il a été déterminant. Ce n’est que mon opinion, mais j’aime beaucoup ses qualités individuelles mais aussi collectives. C’est un joueur qui reste debout et qui fait jouer après lui. Il ne se précipite jamais à terre. »

Le président varois ne cache pas avoir travaillé sur ce dossier depuis longtemps : « C’est un style différent d’Isa. J’ai essayé, depuis deux ans, de nouer des relations avec lui. Elles ont été suivies. L’an passé, il a manifesté un très vif intérêt pour venir. C’était devenu un objectif. Ça a pris du temps, mais voilà, il est là et il a envie de gagner. »

Mercer, profil revanchard ?

À 28 ans, Mercer n’est pas venu pour faire du tourisme. Après retour raté à Gloucester, avec seulement 8 matchs joués l'an passé en raison d'une blessure. Et une non-sélection avec le XV de la Rose pour la Coupe du monde 2023, il revient dans un championnat qu’il connaît bien… et où il a brillé. Mignoni le suppose, il a peut-être des choses à prouver.

Lors de son premier passage en France, il avait tout cassé avec Montpellier : dynamisme, lectures de jeu, offloads après contact… son style tranche avec les profils plus "bourrins". Et ce que le staff toulonnais veut, c’est de la variété. Un joueur capable de faire le liant entre avants et 3/4.

Une des meilleures recrues de l’année ?

Dans un effectif où les postes 6-8 sont très disputés, Mercer a clairement les moyens de s’imposer. Son intelligence de jeu, sa disponibilité et son sens du timing pourraient faire de lui un maillon essentiel du projet varois.

Toulon espère le voir rayonner au plus vite. Et s’il retrouve son niveau de 2021-2022, le RCT n’a peut-être pas recruté un simple numéro 8, mais une véritable pièce maîtresse pour sa saison. Réponse au printemps prochain.

En attendant, il tarde aux supporters de voir la 3e ligne varoise en action. Avec le retour très attendu de Charles Ollivon, un Esteban Abadie qui prend de plus en plus d'épaisseur, sans oublier le solide Ludlam et la pépite Tuifua, le RCT pourrait bien tenir l'une des meilleures 3es lignes du championnat.