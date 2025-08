Top 14. S'appuyer sur les cadres et l'expérience pour se relancer : notre XV type du Stade Français en 2025-2026

Historique du Top 14. le Stade Français sort d'une très mauvaise saison et doit se relancer pour ne pas sombrer. Voici notre XV type parisien en 2025-2026.

Après une saison 2024-2025 catastrophique, le Stade Français est attendu au tournant. Les changements ne seront pas nombreux dans la capitale, si ce n'est la nouvelle cohabitation avec le Paris FC dans le stade Jean-Bouin. Car, avec peu de recrues et de départs, le Stade Français s'appuie sur les mêmes joueurs pour rebondir. Voici à quoi pourrait ressembler le XV type parisien en 2025-2026.

Néné, le futur de Paris ?

Côté mouvements, le Stade Français perd tout de même, contraint pour des raisons financières, son colosse JJ Van der Mescht. Le Sud-Africain s'est engagé à Northampton. Gomez Kodela prend sa retraite. À bientôt 40 ans, le pilier argentin n'était pourtant par ridicule sur les terrains de Top 14. Voici les départs à Paris :

Le Stade Français ne s'est pas montré très actif sur le marché des transferts pour autant. L'arrivée de l'expérimenté Kerr-Barlow est tout de même à noter. Tout comme le retour de prêt de Noah Néné, qui pourrait faire de très belles choses dans la capitale. Voici les arrivées à Paris :

Sur qui s'appuyer devant ?

Le Stade Français conserve les joueurs importants de son effectif, mais ne s'appuie pas sur des recrues pour se relancer. Il faudra donc que Paul Gustard et son staff fassent une belle préparation, et que les joueurs se réveillent afin de ne pas voir le club sombrer. Païva viendra certainement pour s'installer à gauche de la mêlée, en concurrence avec Moses Alo-Emile, aussi capable de jouer à droite. Car de l'autre côté, le poste devrait être occupé par le frère de ce dernier, Paul, Giacomo Nicotera au talon, en concurrence notamment avec Lucas Peyresblanques.

Une paire Garbillagues - Pesenti devrait être alignée dans la cage, Azagoh dans la rotation et le jeune Turagacoke qui pourrait obtenir encore plus de temps de jeu. Décevant la saison dernière, Tanga devra réagir au risque de peu jouer cette saison. La troisième ligne devrait donc être composée d'Halaifonua et Briatte sur les ailes, Macalou dans l'axe. Sans véritable 8 installé, la recrue Mapu pourrait avoir sa carte à jouer à ce poste.

Kerr-Barlow, le futur métronome parisien

À la charnière, Zack Henry, installé à l'ouverture, ne devrait pas quitter le poste. Associé à la recrue Kerr-Barlow qui, avec son expérience, pourrait faire beaucoup de bien au club qui se cherche un maître à jouer depuis quelques années.

Les postes de centre seront certainement le plus gros chantier cette saison, car, si la paire Ward - Marchant a fait des merveilles en 2023-2024, elle n'a pas beaucoup performé la saison passée. Et Noah Néné pourrait bien jouer les troubles fêtes, sans oublier Julien Delbouis et le nouveau venu, Tani Vili.

Aux ailes, Samuel Ezeala et Peniasi Dakuwaqa semblent partir avec une longueur d'avance sur leurs adversaires. Même si Lester Etien n'a pas dit son dernier mot, et que Joe Jonas pourrait être repositionné, avec Léo Barré qui occupera le poste à l'arrière.

