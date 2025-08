France U18. ''Il est où Medhi ?'' : le récit glaçant de la disparition en mer de Medhi Narjissi

Un an après la disparition en mer de Medhi Narjissi, il est désormais possible de savoir ce qu'il s'est passé sur la plage avec les témoignages des joueurs.

Alors que la famille Narjissi réclame que la FRR et Florian Grill soient poursuivis en justice, L'Équipe dévoile ce qu'il s'est passé sur la plage de Dias Beach le 7 août 2024. Jour où Medhi Narjissi, jeune joueur du Stade Toulousain présent en Afrique du Sud avec l'équipe de France U18, a disparu en mer.

En ayant accès aux interrogatoires des jeunes joueurs et des membres du staff, le quotidien sportif relate la journée du 7 août, débutée dans "une ambiance géniale", déclare un joueur.

''Il doit répondre de ses actes devant la justice'' : la famille Narjissi s'attaque à Florian Grill et à la FFR

Une sortie avec toute la délégation française

Ce jour-là, dédié à la récupération, était à la charge des préparateurs physiques. Mais c'est bien l'ensemble de la délégation française, les 28 joueurs et 12 membres du staff, qui a fait une excursion. Après la visite de différents sites, la délégation s'arrête pour un pique-nique.

Après le déjeuner, ils repartent en car et en début d'après-midi se garent sur un parking en aplomb de Dias Beach. Un aller-retour jusqu'au phare du cap de Bonne-Espérance, puis la quasi-entièreté du groupe descend sur la plage où Robin Ladauge, préparateur physique, a dit : "on va faire la récup ici."

TOP 14. Départ inattendu, annonce précoce et tweet surprenant : il y a-t-il un malaise Léo Coly au MHR ?

Ce qui a surpris un bon nombre de joueurs puisqu'ils n'avaient pas d'affaire sur eux. Le prépa physique avait, le matin, prévenu, dans le groupe WhatsApp avec l'ensemble des joueurs, à travers le message suivant. :

Obligation de faire un bain froid aujourd'hui. Deux options s'offrent à vous. 1) Bain froid sur la plage du cap de Bonne-Espérance - attention petite descente d'une centaine de marches pour y descendre. Prévoir serviette et maillot de bain. 2) Bain froid en rentrant à l'hôtel vers 17h.

Visiblement peu de joueurs avaient pris connaissance de ce message. Une mise à l'eau un peu improvisée puisqu'un garçon raconte qu'en voyant une bouée en descendant sur la plage, Ladauge a déclaré la prendre "au cas où il arrive quelques chose."

"Il est où Medhi ?"

Les enfants sont invités à aller dans l'eau. "Il n'y avait pas d'exercice particulier, c'était complètement ludique", rapporte l'un d'eux. Le prépa physique se contentait "de faire la police" quand certains allaient trop loin. Après 15 minutes, Ladauge déclare que la séance est terminée, mais certains réclament 5 minutes supplémentaires.

Medhi va à la rencontre d'un coéquipier et lui propose d'aller voir un joueur dans l'eau qui est immergé jusqu'aux pectoraux. Sauf que ce dernier mesure 2,02 mètre et Medhi 1,68 mètre. Le Toulousain y va visiblement seul. Après les 5 minutes, tout le monde sort et un garçon dit : "il est où Medhi." Le groupe le voit s'enfoncer dans l'eau et pense d'abord à une blague et qu'il va tenter de prendre une dernière vague puisque c'est son humour, mais ils ont vite vu "qu'il galérait à revenir."

VIDÉO. Antoine Dupont malmène les machines de muscu : son retour plus proche que jamais ?

Si les adultes "ne savaient pas quoi faire", Oscar, le coéquipier à qui il s'est adressé, saute dans l'eau pour tenter de le rejoindre. Il parvient à son niveau et tente de le ramener vers le rivage. Sauf que, même s'il y parvient dans un premier temps, les vagues se sont intensifiées et ils finissent par être immergés. Le joueur a eu l'impression d'être "resté sous l'eau une vingtaine de secondes" avant qu'il ne retrouve la surface. C'est à cet instant qu'il a perdu Medhi et en se retournant, il ne le voyait plus. Il parvient, tant bien que mal, à rejoindre le rivage.

Dans @lequipe du jour, le témoignage poignant d’Oscar Boutez, le jeune joueur du Stade Rochelais, 17 ans au moment des faits, qui a tenté de sauver Medhi Narjissi des flots de Dias Beach, en Afrique du Sud. pic.twitter.com/Ea89nWO3SV — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) August 1, 2025

"Un non-respect des consignes" d'après le manager de France jeune

Le staff, de son côté, était choqué. Un analyste déclare être resté "figé", ne pas savoir comment réagir. Ladauge tentait d'envoyer la bouée qu'il avait récupérée à l'entrée de la plage, mais avec les vagues, elle revenait vers lui. Sur l'ensemble des interrogés, un seul encadrant ou joueur a déclaré avoir vu un panneau indiquant la dangerosité du site. Et un kiné, qui n'est pas descendu, affirme ne pas savoir que les enfants allaient se baigner.

AMATEUR. Le collectionneur, le fit boy, l'épicurien... les 5 profils de mecs que tu croises à la reprise des entraînements

Cédric Laborde, manager de l'ensemble des équipes de France jeunes, qui ne participait pas au voyage, déclare qu'il a "un témoignage direct d'un joueur évoquant un non-respect des consignes et des challenges entre joueurs d'aller affronter les vagues." Les joueurs n'avaient pas été prévenus de la dangerosité du site, si tant est que le staff l'avait aussi mesuré. Robin Ladauge et Stéphan Cambos, respectivement préparateur physique et manager de l'équipe de France U18, en 2024, sont tous deux mis en examen et s'accusent mutuellement.

Rugby. Disparition de Medhi Narjissi, à qui la faute entre le manager et le préparateur physique de France U18 ?