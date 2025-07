RUGBY. Avec Tupou, Skelton, Kinghorn et Farrell : pas de surprise (ou presque) entre Lions et Wallabies

Pour le tout dernier match de la saison 2024-2025, les Wallabies accueillent les Lions britanniques et irlandais à Sydney. L'occasion pour les Australiens de redresser la barre et de gagner un match de cette série de 3 tests.

Car jusque-là, s'ils ont fait bonne impression, les Wallabies n'ont pas remporté une seule rencontre. Malgré la série déjà perdue, et au vu de l'état du rugby à XV australien, une victoire serait une très belle nouvelle. L'occasion également de voir le dernier match de la carrière de Nic White à la mêlée.

Bien décidés à remporter une rencontre, les Australiens repartent avec une ossature qui a fait ses preuves jusque-là. Slipper à gauche de la première ligne, Porecki au talon. Alan Alaalatoa forfait, c'est Taniela Tupou, la nouvelle bombe du Racing, qui prend sa place. Skelton enchaîne en deuxième ligne, Harry Wilson toujours capitaine au centre de la troisième ligne. Il est aligné avec Tom Hooper et Fraser McReight.

Le dernier match de sa carrière de rugbyman professionnel, Nic White le disputera avec les Wallabies face aux Lions. Quel honneur ! Et comme symbole, c'est avec le tout jeune Tom Lynagh qu'il formera la charnière. Passation de pouvoir en vue.

