AMATEUR. Le collectionneur, le fit boy, l'épicurien... les 5 profils de mecs que tu croises à la reprise des entraînements

Ça y est, c’est la reprise. Comme bon nombre de clubs de Top 14 et de ProD2, la grande majorité des rugbymen amateurs licenciés auprès de la FFR a repris les chemins des terrains durant ce mois de juillet, afin de se préparer au mieux pour la saison à venir.

Un moment toujours important dans une saison. Et comme à chaque rentrée des classes, on retrouve forcément différents profils dans son équipe. Car tous n’ont pas la même approche des vacances…

Le "fit boy"





Lui, c’est le gars qui te fait te remettre en question concernant ton planning de l’été, au moment de la reprise. Le débardeur un peu mouillé et bien ceintré, laissant apparaître un bout d’abdos, il en profite aussi pour être toujours le premier sur les séances de cardio et être le seul à crier "ouiiii" lorsque le prépa physique demande "est ce que vous en voulez encore" comme un forain le ferait avec son manège.

En le regardant, tu te dis "putain, si j’avais su, j’aurais maintenu 3 séances de sport par semaine en juin. Ça m’aurait évité de passer pour un fumeur de gitanes sans filtre à côté de son cardio de marathonien. Bordel ! Mais qui est aussi "préparé" pour viser simplement une promotion en Fédérale ?" Malgré tout, t’es bien content de l’avoir dans ton équipe pour la saison à venir…



L’épicurien

Heureusement, pour te rassurer un peu sur ton état de forme physique le mardi et le jeudi (ou le mercredi et le vendredi, c’est selon…), il reste son pendant, son opposé, le Naoto Saito de Richie Arnold : l’épicurien. Généralement, l’épicurien joue pilier, a passé son mois de juillet à goûter tous les cépages et saucissons qui lui sont passés sous le nez, sans même parler de son statut de festayre à plein temps.

Malheureusement pour lui, la prépa physique commence pile entre les fêtes de Bayonne et de Dax. L’occasion parfaite pour lui d’arriver à la reprise avec 10kg en trop, une suspicion de claquage après avoir tenté le Drop Adour et de débuter la saison en B, le temps de se remettre en forme…



Le collectionneur

Au milieu de tout ça, se démène le collectionneur qui annonce déjà la couleur à ses potes de Régionale. "Désolé les gars mais cette année, c’est ma dernière avec vous sur les terrains boueux. Avec la prépa que j’ai faite et mes nouveaux gadgets, la saison prochaine, je jouerai en ProD2, c’est sûr."

Généralement, le collectionneur est reconnaissable de loin : le short du XV de France (qu’il a payé plein pot, en plus), le maillot du Stade Toulousain floqué "facteur X" et les crampons fluo flambants neufs, achetés depuis le mois d’avril. Bien sûr, il a aussi repris un lot de 3 paires de chaussettes anti-dérapantes et grâce à lui, pas besoin de voyager, puisqu’il vous fera découvrir 1 nouveau maillot par semaine jusqu’à la fin de l’été : de l’officiel du Munster au Replica des Chiefs de Waikato, en passant par une tunique du pays basque intérieur pour "rendre hommage au rugby du terroir" et un collector du States of Origins.

Parce qu’une touche treiziste dans sa collection, ça fait toujours bien. Qu’on soit de d’Orsay, Hagetmau, Argelès ou Monaco…

Le tricheur

Lui, c’est celui qui ne joue pas le jeu. Qui ne finit jamais les exercices, passe par l’intérieur des plots, va boire quand ses potes font du 30/30 et jure qu’on ne l’a pas touché lors de l’échauffement avec ballon, alors qu’il a deux traces de paluche rouges comme la tête de l’épicurien après une séance de cotes dans le dos. Bref, il n’est pas "club"…

Le vacancier

Allo coach ! Quoi, c’était le 29 juillet la reprise à Bordeaux ? Ah mais on a prévu un séjour au Cap-Ferret avec Adèle et les gosses et ensuite on part voir la belle-famille du coté de la campagne vauclusienne, avant de faire un p’tit saut sur la Côte d’Azur histoire de sentir l’air de la Méditerranée. Mais je serai là début septembre et en attendant, je garde la forme en faisant des balades en vélo électrique, promis !