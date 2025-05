AMATEUR. A 40 ans, ce triple champion d’Europe fait durer le plaisir (et pas que) pour s’engager en Fédérale 3

Après 202 matchs de Top 14 et des aventures en Nationale et Fédérale 1, Steffon Armitage s’est engagé dans un club en Fédérale 3 très ambitieux.

Dans le sud-est comme ailleurs probablement, se trouvent de nombreux clubs amateurs très ambitieux. Un peu trop, même, parfois.

Ceux qui le peuvent appuyant souvent un peu trop sur la notion économique dès les niveaux fédéraux et même régionaux, à notre goût. C’est ainsi qu’il n’est pas rare de retrouver des internationaux fidjiens et d’autres garçons venus de fort fort lointain en 7ème, 8ème voire 9ème division…

Rugby amateur. Les demi-finalistes de Fédérale 1 et les résultats des 8e de Fédérale 2 et 16e de Fédérale 3 connus

Mais puisque la fin justifie les moyens, on vous rassure, ce n’est pas durant cette intersaison que les transfuges des anciens pros vers le rugby amateur contre quelques billets, prendront du plomb dans l’aile. Exemple avec ce transfert retentissant : celui de Steffon Armitage en Fédérale 3.

Un temps évoqué du côté de Monteux (qui va accéder à la Régionale 1), l’ancienne gloire du RCT s’est finalement engagée avec le club de St-Saturnin-les-Avignon. Promue en Fédérale 3 cette saison, la formation du Vaucluse a raté d’un rien la montée en Fédérale 2, après s’être inclinée en 32ème de finale de championnat de France.

6ème club en France

Désormais grisonnant à bientôt 40 ans, l’ancien international anglais (5 sélections) ne compte toutefois pas raccrocher et encadrera, dans le 84, une équipe qui comptait déjà 3 étrangers au-dessus du lot, dont l’ancien fidjien du BO Seremaia Burotu ou l’ouvreur/arrière sud-africain Ruben Van Blerk (meilleur réalisateur de Fédérale 3 cette saison).

AMATEUR. RC Hyères, Fidjiens, Top 14 : On est allé voir les finales Régionales à Aix et ça valait le détour !

Après ses expériences à Toulon, Pau, Biarritz puis plus récemment du côté de Nice et Berre, le 3ème ligne triple champion d’Europe va donc connaître un 6ème club et une 5ème division en France. Au sein d’un club qui devrait faire figure d’ogre de sa poule de Fédérale 3, forcément…