Rugby Amateur. Tyrosse champion, Tours intraitable : les résultats des phases finales de Fédérale du 15 juin

En parallèle des barrages de Top 14, les dernières rencontres des divisions fédérales prennent place et offrent des résultats parfois inattendus.

Le Top 14 a entamé sa phase finale ce week-end et de son côté, les compétitions fédérales continuent de faire des grands heureux et d’autres malheureux. En Fédérale 1, la finale s’est jouée ce dimanche 15 juin, à Cognac. Dans les échelons inférieurs, les quarts de finale sur terrains neutres décidaient de ceux qui composaient le dernier carré.

L’US Tyrosse sacré champion

Après une saison forte en émotion, l’US Tyrosse s’offre le trophée Jean Prat en venant à bout de l’Union Drancy Saint-Denis en finale de Fédérale 1. C’est la première fois que la formation landaise remporte un titre aussi important. Dans une rencontre chargée en suspens, elle s’est imposée sur le score de 28 à 25.

Juste avant la mi-temps, Louis Gueroue a marqué l’unique essai de la rencontre en faveur des champions. Sinon, Tyrosse s’est contenté de miser sur son buteur Iban Laclau, auteur de 23 points. À noter que les deux hommes forts de ce sacre sont tous les deux nés en 2004. En face, le jeune club de Seine-Saint-Denis a inscrit trois essais, mais a été mis en déroute par son indiscipline.

Quarts de finale de Fédérale 2 :

Après des huitièmes de finale marqués par des affaires extra-sportives, la Fédérale 2 décide de qui sera présent dans son dernier carré. Ainsi, l’US Tours continue de faire forte impression et de dominer ses adversaires, après des prestations remarquées lors des tours précédents. En parallèle, les Lotois de Cahors et les Isérois de Vinay ont réussi à remporter leurs duels respectifs d’une courte tête, alors que Saint-Girons a largement dominé Pézenas.

Résultats :

CJF Saint-Malo 19 -26 Cahors Rugby

US Tours 50- 25 US Bergerac

25 US Bergerac Stade Piscénois 6 -29 Saint-Girons SC

US Vinay 17-12 UA Saverdun

Pour le tour suivant, Cahors et Tours se confronteront dans un choc en demi-finale. Les meilleures formations se sont illustrées parmi les meilleures de la division, à l’occasion de la saison régulière. En face, les Ariégeois de Saint-Girons tenteront de faire déjouer Vinay. Les Isérois sont la dernière formation de l’est de la France et la seule équipe n’étant pas arrivée en tête de sa poule à être encore en lice.

Quarts de finale de Fédérale 3 :

En Fédérale 3, les différents quarts de finale ont mis en avant des rencontres aux scores relativement serrés. Ainsi, la formation qui s’impose le plus largement est Rodez, qui ne s’est pourtant imposé que de 13 points. Ensuite, Saint-Claude et Quillan-Limoux ont eu besoin d’environ une dizaine de points d’avance pour s’adjuger la victoire. Enfin, le Stade Bordelais arrête sa belle épopée en quart de finale, battu de six points par Les Sables d’Olonne.

Résultats :

FC Saint-Claude 24- 13 RC Vincennes

13 RC Vincennes US Montélimar 26 -36 US Quillan-Limoux

Rodez Rugby 29- 16 US Caussade

16 US Caussade Stade Bordelais 06-10 RC Sablais

En demi-finale, toutes les formations qui sont qualifiées avaient terminé leur saison régulière en tête de leurs poules respectives, à l’exception de l’US Quillan-Limoux. En effet, les Audois avaient terminé à la quatrième place de la poule 7 et font office de Petit Poucet ! Dans le dernier carré, ils affrontent les Jurassiens du FC Saint-Claude. En parallèle, les Aveyronnais du Rodez Rugby défieront la formation des Pays de la Loire, le RC Sablais.

