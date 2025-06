AMATEUR. Champion de Fédérale 1 mais orphelin de ses 2 'poulains', Tyrosse pourra-t-il exister en Nationale ?

Une montée, un titre mais une fuite des talents : Tyrosse pourra-t-il exister en Nationale 2 la saison prochaine ?

Ils étaient les favoris de cette finale, eux dont le parcours avait, tout au long de la saison, impressionné aux 4 coins de l’Hexagone et du 5ème échelon national. La logique ayant été respectée grâce notamment à 23 points de songénial ouvreur Iban Laclau, l’US Tyrosse est donc championne de France de Fédérale 1 suite à sa victoire sur Drancy ce dimanche (25 à 28).

Une sacrée occasion de faire la fête pour ce club historique du rugby français, et de communier aussi avec ses partants. Car aussi logique que cela soit, c’est parfois ce que le rugby a de plus cruel. De voir des clubs écrire des histoires formidables à leur échelon avant de déplorer le départ de leurs grands talents formés sur leur pelouse, pour aller voir plus haut.

A Tyrosse plus qu’ailleurs cette année, on verra donc ce qui furent probablement les 2 meilleurs éléments du club cette saison, quitter le navire landais cet été. Il faut dire que les jeunes Iban Laclau comme Cyriac Guilly étaient courtisés, après avoir régné sur une division qui probablement était trop petite pour eux.

Direction la ProD2

Des départs inévitables que même la montée dans le championnat semi-professionnel de Nationale 2 ne pouvait pas endiguer. Car Laclau, ouvreur de 20 ans au pied d’or (auteur de 361 points (!) cette saison) et à la vista visible au premier coup d’œil, rejoindra logiquement Mont-de-Marsan en ProD2 cet été.

Le prodige de l’UST découvrira donc le rugby professionnel, lui qui n’avait jusqu’ici connu que la pelouse de X. Une bien juste récompense pour ce talent non-démenti qui a clairement franchi un cap cette saison en Fédérale 1, jusqu’au titre final.

Dans le même sens, son compère des équipes jeunes de Tyrosse Cyriac Guilly s’en ira lui du côté d’Oyonnax, histoire de retenter sa chance dans ce rugby professionnel qu’il a brièvement connu. Le numéro 8 de 22 ans avait en effet terminé sa formation du côté des Espoirs de Clermont entre 2021 et 2024, connaissant même au passage une titularisation réussie face au Stade Toulousain début 2023.

Qui n’avait malheureusement pas débouché sur d’autres apparitions pour ce 3ème ligne solide et doté de bonnes mains. Non-conservé par Urios et Clermont l’année dernière, l’international U20 était donc revenu aux côtés de ses potes de Tyrosse pour se relancer, puisque sa signature au Biarritz Olympique avait finalement capoté.

Cet été, il prendra donc la direction d’Oyonnax, club très ambitieux de cette ProD2, avec qui il s’est engagé pour 2 ans. Tyrosse saura-t-il faire s’en sortir sans ses deux talents supérieurs en Nationale 2, face aux ogres d’Auch, Mauléon ou Salles ? Le club a déjà recruté le numéro 10 des Espoirs - champions de France Accession - du BO Hugo Goyenech, (passé aussi par le 7 chez les jeunes), alors que d’autres recrues devraient forcément suivre.

Mais à tous les niveaux, de la Régionale 3 au Top 14, tous les promus ont déjà connu ce genre de difficultés. Avec des réussites forcément diverses…