TOP 14. Qui est Cyriac Guilly, le (jeune) Clermontois qui a tenu tête au grand Stade Toulousain ?

Pour son 1er match de Top 14, Cyriac Guilly a impressionné. Mieux, face à Toulouse, il fut l'un des seuls Clermontois à surnager.

Dimanche, vous le savez, l’ASM a donc encaissé une véritable déculottée face à domicile. Là, avec une quinzaine d’absents et face à cette équipe de Toulouse, la marche était clairement trop haute pour les Auvergnats. Reste que cette rencontre aura au moins eu le mérite de donner sa chance à un jeune talent du club jamais apparu encore chez les professionnels. Cyriac Guilly, capitaine de touche des Espoirs, est donc monté rejoindre à la hâte Fritz Lee et compagnie histoire d’équilibrer du mieux possible la 3ème ligne et l’équiper d’un sauteur face aux Rouges et Noirs.

RÉSUMÉ VIDÉO. 20 ans après, Toulouse brise la malédiction et corrige Clermont en Top 14C’est ainsi que pour sa première, on vit le jeune flanker de 19 ans très sollicité dans le secteur aérien. Avec succès. Aussi et surtout, on vit Guilly extrêmement disponible dans le jeu courant, jusqu’à être l’un des seuls à sonner de sporadiques révoltes durant la première heure de jeu dans les rangs clermontois. Mobile, donc, mais aussi puissant (1m92 pour 110kg) et pas impressionné par l’évènement, ce Guilly a satisfait plus d’un aficionado auvergnat ce dimanche soir. Les forums de supporters et la presse locale n’ayant d’ailleurs pas manqué de le souligner. Et Clermont aura beau perdre du monde au poste lors de la prochaine intersaison, le club peut néanmoins voir venir à en croire le réservoir jeune et performant au poste (Tixeront, Fischer, Dessaigne…).

RUGBY. Top 14. L'aberrante performance de Lucas Dessaigne (ASM) face à La RochelleQuant à Guilly, que sait-on de lui, au juste ? Forcément, pour un garçon qui ne compte qu’une saison et demi en Espoirs Élite et 1 apparition en Top 14 : peu de choses. Pour autant, en feuilletant un peu, on trouve vite trace du CHR (Capbreton), d’où il est originaire et où il a touché ses premiers ballons. Comme un certain Alexandre Roumat, avec qui il n’a d’ailleurs pas manqué de prendre la pose après le match. Formé ensuite du côté de Tyrosse, Guilly y aura donc évolué jusqu’en Crabos, avant de décoller pour Clermont en Espoirs, suite à une prise de contact avec le directeur sportif de l’ASM, originaire des Landes lui aussi. Voilà comment, pour le premier match de 2023, le flanker a pu découvrir le Top 14 avec les Jaunes et Bleus. Et quelque chose nous dit qu’entre la pénurie au poste à Marcel-Michelin et sa prestation, ses premières minutes en 1ère division en amèneront (bien) d’autres…

TOP 14. Pour ce premier week-end de 2023, la rencontre Clermont-Toulouse a tout fracassé