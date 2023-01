RÉSUMÉ VIDÉO. 20 ans après, Toulouse brise la malédiction et corrige Clermont en Top 14

Dans une rencontre maîtrisée de bout en bout, le Stade Toulousain est facilement venu à bout de Clermont. Un succès historique pour le leader du Top 14.

Contre Toulouse, la (bonne) défense de Clermont peut-elle leur jouer un mauvais tour ?Ce dimanche, Toulousains et Clermontois ouvraient le bal d'une année 2023 qui, on l'espère, sera favorable au XV de France. Mais avant cela, c'était bien le Top 14 qui était à l'honneur. Une affiche de gala, entre le Stade Toulousain, actuel leader du championnat, et l'ASM, qui n'avait plus perdu à domicile face à Toulouse depuis plus de 20 ans (en championnat du moins). Une malédiction que les hommes de Mola ont su briser hier soir. Dès le début de la rencontre, l'on a senti les locaux dépassés par les attaques des Toulousains. Dupont (placé en 10 pour l'occasion), Guitoune et Retière se sont régalés, perçant plusieurs fois le rideau des Jaunards. Si bien qu'à la mi-temps, l'on voyait mal comment les coéquipiers de Penaud pouvaient renverser la vapeur (6-18)...

RUGBY. TRANSFERT. Quel impact va avoir la signature de Damian Penaud à l'UBB sur le Top 14 ?Trop perméables en défense, les Clermontois débutèrent le second acte comme ils avaient commencé le premier, en encaissant rapidement un essai, avant de se faire (une nouvelle fois) transpercer 5 minutes plus tard, sur une nouvelle attaque placée. En fin de rencontre, les Jaunards tenteront néanmoins de réagir, sans grande réussite. Une défaite qui risque de faire mal à la tête de l'ASM, qui enchaîne une deuxième défaite de rang en Top 14, tout en prenant du retard sur les autres prétendants aux phases finales. De son côté, le Stade Toulousain enchaîne une 4ème victoire à l'extérieur cette saison, et conforte sa place de leader du Top 14.

