VIDÉO. La joie des Italiens, les larmes de Dupont... Revivez les plus belles émotions de 2022

RUGBY. Dupont, Sexton, Van der Flier, Am : qui a été le meilleur en 2022 ?Alors que l'année 2022 touche à sa fin, et que nos joueurs préférés s'apprêtent à entamer 2023 avec la même passion, il est temps pour nous de vous faire redécouvrir les plus belles émotions de cette année. Car soyez en certains, 2022 aura été fourni de ce côté là ! De la victoire des Italiens au Pays de Galles aux larmes de joie de Guilhem Guirado, en passant par la danse des Kenyans durant l'Africa Cup, tout y est dans cette vidéo. Sans oublier bien sûr le Grand Chelem du XV de France, symbolisé par son capitaine Antoine Dupont, très ému lui aussi au coup de sifflet final. En bref, de quoi vous rappeler les meilleurs moments de cette année 2022, qui nous aura à tous procuré des frissons, mais aussi de la joie et des peines. Régalez-vous donc devant cette vidéo, en espérant que 2023 soit aussi émouvante pour nous, supporters français. Avec à la clé, pourquoi pas, un titre de Champion du Monde...