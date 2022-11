RUGBY. Dupont, Sexton, Van der Flier, Am : qui a été le meilleur en 2022 ?

Lukhanyo Am, Antoine Dupont, Johnny Sexton et Josh van der Flier sont en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année 2022. Qui mérite le plus de gagner ?

RUGBY. Antoine Dupont peut-il légitimement espérer remporter un second titre de meilleur joueur de l'année ?Lukhanyo Am, Antoine Dupont, Johnny Sexton et Josh van der Flier sont en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année 2022. En bon Français, on milite bien évidemment pour le demi de mêlée du XV de France. Mais la concurrence est rude. Et rien ne dit que le Toulousain se succédera à lui-même dans quelques semaines. Il a pourtant porté les Bleus vers son premier Grand Chelem depuis 2010 dans le Tournoi des 6 Nations. Durant la compétition, il a marqué des essais contre l'Irlande et l'Angleterre. Il a aussi réalisé deux fois plus de offloads et gagné plus de mètres (201) que n'importe quel demi de mêlée. Opta nous apprend aussi qu'il est celui qui battu le plus défenseurs chez les Bleus à égalité avec Damian Penaud. Ce qui en dit long sur l'impact de Dupont avec le XV de France. Absent au Japon et plus timide offensivement cet automne, le capitaine n'en reste pas moins l'un des leaders du XV de France. Grâce à sa présence sur le pré, il pousse les équipes adverses à jouer différemment et le surveiller pour ne pas se faire punir. Sa vista, sa passe ainsi que son jeu au pied sont des armes dont l'équipe de France ne peut se passer.

8 - Antoine Dupont made twice as many offloads (8) as any other scrum half in this year's @SixNationsRugby as well as gaining the most metres (201) of any #9; he also beat the joint-most defenders (13, also Penaud) of any French player as they went on to win a Grand Slam. Maestro pic.twitter.com/PrbPqtxGsv