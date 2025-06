6 Nations. TF1 battu, M6 out : France Télévisions jubile, les supporters ravis

Malgré la concurrence de TF1 et M6, France Télévision conserve les droits du Tournoi des 6 Nations pour plusieurs années supplémentaires.

Antoine Dupont, Pauline Bourdon-Sansus et leurs bandes restent sur le service public ! France Télévision a conservé les droits de diffusion du Tournoi des 6 Nations, masculin et féminin, jusqu'en 2029, d'après L'Équipe.

Un soulagement pour la chaîne publique, qui était en concurrence directe avec TF1 sur le dossier. M6 avait également émis des intérêts pour l'événement, sans pour autant concurrencer les deux autres groupes.

Lartot confirme, les fans sourient

Sur son compte X, Matthieu Lartot, célèbre commentateur du rugby français, a d'ailleurs confirmé la nouvelle, à base d'émojis rugby et fête. Le journaliste est le commentateur numéro un du tournoi sur France Télé depuis 2009.

Depuis cette année, et jusqu'en 2019, il formait la paire aux commentaires avec Fabien Galthié, l'actuel sélectionneur du XV de France. Et à partir de la Coupe du monde au Japon, il est associé à Dimitri Yachvili.

Une nouvelle qui fait plaisir aux fans de rugby, grandement attaché aux duos de commentaires entre le journaliste et l'ancien demi de mêlée. "La meilleure nouvelle de la journée" ou "vous êtes le duo du rugby", peut-on d'ailleurs lire en commentaires du tweet de Lartot.

La meilleure nouvelle de la journée ! pic.twitter.com/galcRm1F89 — Breizh Rugby 𝍎𝌆🏉🐏 (@BreizhRugby) June 27, 2025

Pas possible de signer un contrat à vie ? Vous etes (le duo) la voix du rugby Français ! — Antoinee🌴 (@Antoinee_B) June 27, 2025

Ben oui, le tournoi c'est France TV👍👍 — Laurent (@lolo6483) June 27, 2025

Les audiences en perpétuelle hausse

On ne connaît pas encore le montant de ce nouveau contrat, mais il devrait être supérieur au précédent, qui était à hauteur de 30 millions d'euros par an. Et ce en raison de la hausse des audiences du XV de France.

Sur la saison 2024-2025, les Bleus du rugby réalisaient d'ailleurs de meilleures audiences que leurs confrères du football. Le XV de France est suivi en moyenne par près de 7 millions de téléspectateurs, contre 4,8 millions pour les hommes de Didier Deschamps. Un résultat qui confirme l'intérêt grandissant des Français pour notre noble sport se nommant rugby.