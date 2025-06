TOP 14. Pour le Stade Toulousain, le vrai danger samedi en finale, ce n’est pas Bordeaux ni Penaud

Guy Novès ne coache plus, mais il n’a rien perdu de sa vista. Avant la finale Toulouse-UBB, il sort le sifflet verbal et remet les pendules à l’heure.

Il n'est plus sur le bord du terrain pour indiquer de prendre les trois points. Mais il porte toujours un regard aiguisé sur son club de toujours. Avant la finale de TOP 14 entre le Stade Toulousain et l’UBB ce samedi, Guy Novès s’est exprimé via Sud Ouest sur le parcours de ses anciens protégés… et sur le duel qui s’annonce à Saint-Denis. Avec cette lucidité que seul le vécu offre. Lui qui a côtoyé Mola et surtout Bru pendant de nombreuses années. Roumat incertain, Meafou sur le banc : La compo problable du Stade Toulousain en finale du Top 14

Un faux pas qui remet les pendules à l’heure

A l'orée de ce choc, une rencontre est dans toutes les mémoires. On ne parle pas ici de la finale à sens unique de l'an passé à Marseille. Mais de la demi-finale de Champions Cup. Une rencontre que Toulouse n'a pas abordée avec toute l'implication qu'on lui connait selon Novès. “On n’a pas eu l’impression côté toulousain que c’était l’approche d’un match de phase finale sérieux.” Un relâchement qu’il comprend, presque fataliste : “J’ai connu ça. On a l’impression que rien ne peut nous atteindre. Je pense que l’ensemble du club est fautif”.

La défaite à Chaban a fait mal, mais pourrait bien être salutaire. “Les jeunes joueurs du Stade Toulousain ont appris à connaître le goût de la défaite. Ils en avaient peut-être besoin pour se remettre en question.” En clair, perdre n’est pas toujours un drame… surtout quand on sait rebondir.

UBB : la montée en puissance, version Novès

L’ex-sélectionneur tricolore ne cache pas son admiration pour la progression de l’UBB. “Bordeaux est en train de grandir. On le voit à travers les filles qui ont gagné le titre, les Espoirs, l’équipe 1 championne d’Europe.” Un club en mutation profonde, qui lui rappelle un autre temps. “Sur le travail de fond, cela me rappelle le Stade Toulousain de l’époque.”

La comparaison n’est pas anodine. Car l’UBB ne joue plus simplement les trouble-fêtes, elle veut le trône. Et samedi soir, il faudra compter sur elle, même si “aucune des deux équipes ne semble avoir envie d’endosser le rôle de favori.” Une manière d'évacuer la pression pour équipe qui vise son premier Brennus et le doublé. Et l'autre qui entend bien conserver le titre en réalisant un triplé.

Toulouse, toujours jugé à l’aune du spectacle

Mais attention à ce que l’on exige du Stade. “On attend tellement du Stade Toulousain : des résultats, du spectacle. Et quand on gagne sans faire de spectacle, on ne l’admet pas.” Novès le rappelle avec justesse : “L’histoire ne retient que les vainqueurs. Gagner moche, ça ne veut pas dire mal jouer.” Face à une formation girondine en grande forme offensive, les Rouge et Noir devront mettre les barbelés. Et si cela suffit à faire leur bonheur, ils s'en contenteront. On ne marque pas 60 points en finale tous les ans.

Alors oui, Toulouse a connu des trous d’air, un gros turnover, des absents importants. Mais rien d’alarmant, selon l’homme aux dix Boucliers : “La performance a été subordonnée à l’absence de certains joueurs qui pèsent vraiment à leur poste.” Cela fait déjà plusieurs semaines que le Stade sait qu'il jouera les phases finales sans Dupont ou encore Mauvaka. Et si le forfait de Capuozzo est venu s'ajouter à la liste, Toulouse dispose de suffisamment de ressources humaines pour l'emporter.

On a néanmoins le sentiment, comme lors de la demi-finale de Champions Cup, que c'est principalement dans la tête que se jouera le titre. Ce sera à celui qui a le plus envie de gagner, de "se faire mal", de se replacer en défense, etc, le tout, en restant le plus lucide possible. Si Toulouse a toujours l'avantage en termes d'expérience et de vécu en finale, Bordeaux a gouté à la victoire au printemps et veut du rab. Rendez-vous samedi, pour la revanche de la revanche.