TOP 14. Macalou, Frisch, Hutteau... Le XV de départ aberrant qu'a produit Massy, le géant de la formation

En région parisienne, le RCME dispose d’une réputation et d’un emplacement qui lui permettent de récupérer énormément de talents et ainsi de briller dans les catégories jeunes.

Aux antipodes des autres et d’un sud-ouest omnipotent, se trouve l’un des foyers les plus fleurissant du rugby français. Aux confins de l’Essonne, à une quinzaine de kilomètres de la capitale à vol d’oiseau, demeure l’un des tous meilleurs clubs formateurs de l’Hexagone, par où sont passés une grosse vingtaine de joueurs professionnels français en activité.

Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d’accéder au Top 14

Mis en lumière à une époque par Mathieu Bastareaud, lorsque celui-ci fut appelé en équipe de France à 18 ans après 1 saison de Fédérale 1 dans les pattes avec Massy, le club bleu et noir a depuis produit ou choyé un nombre incalculable de joueurs ayant évolué en Top 14.

Le Auch du nord de la France

Pêle-mêle, citons les Sekou Macalou, Antoine Frisch, Cameron Woki, Lester Etien, Léo Barré, Jordan Joseph, Daniel Bibi Biziwu ou Julien Delbouis, tous ces talents formés ou passés par le club durant leurs jeunes années. Il faut dire qu’en région parisienne - ce vivier aux potentiels athlétiques majeurs - le RCME dispose d’une réputation et d’un emplacement qui lui permettent de récupérer énormément de talents et ainsi de briller dans les catégories jeunes. Un peu comme a toujours su le faire Auch, dans le milieu ultra-concurrentiel de l’Occitanie.

Graou, Pimienta, Clauzade… que sont devenus les fameux champions de France de Fédérale 1 B 2017 avec Auch ?Avant d’envoyer leurs meilleurs éléments tenter de briguer une place en Top 14, le plus souvent dans les clubs voisins de l’élite que sont le Stade Français et le Racing 92. Le dernier en date se nommant ainsi Valentin Hutteau, cet international U18 qui a fait ses débuts en Nationale à seulement 17 ans cette année et qui vient de s’engager à l’UBB, où il devrait gratter du temps de jeu lors des absences internationales de Maxime Lucu.

Sans oublier le jeune ailier Alfred Mouandjo (19 ans), que l’on dit électrique et qui, après 5 essais plantés en Nationale 1 la saison précédente, a attiré l’œil du Castres Olympique. À un poste où la concurrence est très rude dans le Tarn (Ambadiang, Baget, Hulleu, Vargas, Palis…), on ne le verra peut-être pas tout de suite en pro, mais gardez bien un œil sur ce jeune joueur très prometteur…

TRANSFERT. 1 match de Nationale et le Top 14 s’arrache déjà ce ''petit Dupont'' de 17 ans

En attendant, découvrez le XV des joueurs passés par Massy durant leur formation. Une équipe qui comptent plusieurs internationaux et qui pourrait largement concurrencer le groupe des joueurs formés au FC Grenoble, par exemple. Une autre terre majeure du rugby français, au pied cette Alpes cette fois…