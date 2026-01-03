TOP 14. Des blessés dans toutes les lignes, Mignoni doit bricoler un RCT très diminué pour La Rochelle

À l’approche du choc face à La Rochelle, le RCT est lourdement touché. Mignoni fait le point sur une liste d’absents impressionnante.

À la veille du match face à La Rochelle ce dimanche soir (21h05), Pierre Mignoni a dressé un état des lieux très fourni de l’infirmerie toulonnaise. Et le constat est lourd. Le RCT devra composer sans de nombreux cadres, blessés plus ou moins longuement. Bordeaux – Racing, Perpignan – Toulouse et La Rochelle – Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Melvyn Jaminet a été opéré de la main droite et ne reviendra pas avant six semaines. Swan Rebbadj va se faire opérer des ligaments et sera absent neuf mois, tout comme Patrick Tuifua, touché au genou. Gianmarco Lucchesi, Jean-Baptiste Gros, Beka Gigashvili ou encore Matéo Garcia sont également sur le flanc. Une situation délicate à gérer avant un rendez-vous majeur du Top 14.

Une infirmerie qui déborde, des absences à tous les étages

Rarement Pierre Mignoni n’avait dû faire face à une telle accumulation de pépins. Toutes les lignes sont touchées. Devant, l’absence longue durée de Tuifua, l’opération à venir de Rebbadj et les indisponibilités de Gros, Gigashvili ou Lucchesi fragilisent clairement le paquet. Derrière, Jaminet, Frisch et potentiellement Domon viennent s’ajouter à une liste déjà longue. Certains absents reviendront vite, d’autres manqueront une bonne partie de la saison. Mais à l’instant T, Toulon doit surtout bricoler, adapter, et puiser dans sa profondeur d’effectif. 17 mois d’absence cumulés : fin de saison pour deux Tricolores du RCTL’opération de Melvyn Jaminet n’est pas anodine. Au-delà de son rôle de buteur, l’arrière est un repère dans l’organisation défensive et le jeu au pied d’occupation. Son absence oblige le staff à revoir ses équilibres. Ferté ou Domon étaient envisagés, mais ce dernier est sous protocole commotion. Villière revenait tout juste mais il est touché aux côtes.

Un XV probable révélateur des ajustements forcés

Le XV probable annoncé par le Midi Olympique cette semaine illustre parfaitement la situation. Des choix contraints, parfois hybrides, avec des joueurs capables de couvrir plusieurs postes. La charnière Garbisi – Le Bail ou White reste solide, mais devant, les rotations sont limitées. En deuxième ligne, l’alternative entre Javakhia et Ribbans montre que le staff cherche surtout à sécuriser la densité. Sur le banc, la polyvalence est reine, avec des profils capables de s’adapter en cours de match, parfois dans l’urgence.

Face à une équipe rochelaise réputée pour son impact, Toulon n’aura pas le droit à l’approximation. Moins armé physiquement pour ce déplacement, le RCT devra miser sur l’engagement collectif, la discipline et la maîtrise des temps faibles. La gestion du banc sera capitale, tout comme la capacité à rester dans le match sans s’exposer inutilement. Ce contexte renforce aussi la pression sur les cadres présents, appelés à compenser plus que d’habitude.

Une période charnière pour le groupe toulonnais

À moyen terme, cette série de blessures va tester la résilience du groupe. Pour certains jeunes ou remplaçants, c’est une opportunité de s’installer. Pour le staff, un casse-tête permanent. Pour le club, un rappel brutal : la saison de Top 14 se gagne aussi dans la capacité à survivre aux tempêtes. Les prochaines semaines diront si Toulon peut transformer cette contrainte en moteur collectif. Dimanche soir, le RCT ne se présentera pas au complet, loin de là. Mais Mayol a souvent vu des équipes diminuées se sublimer. Reste à savoir si, cette fois encore, le courage suffira.