TRANSFERT. 1 match de Nationale et le Top 14 s’arrache déjà ce ''petit Dupont'' de 17 ans

A 17 ans seulement, ce ''petit Dupont'' (1m69 pour 75kg) qui évolue à Massy, devrait signer à Bordeaux.

Sa première apparition en pro à 17 ans grâce à une dérogation avait déjà fait un peu de bruit, dans le microcosme qu’est la Nationale.

A tel point qu’aujourd’hui, selon le Midi Olympique, 4 clubs du Top 14 s’arracheraient le demi de mêlée de Massy Valentin Hutteau. Il faut dire que le garçon n’est même pas encore majeur et a pourtant déjà beaucoup d’un grand, à en croire ceux qui le côtoient.

Chez les jeunes, le Massicois est en tous cas largement au-dessus du lot depuis toujours, expliquait le directeur de la formation du club de l’Essonne au Parisien.

"Plaqueur, gratteur, franchisseur, tout en allant très vite et en étant dominant dans les impacts. Je n’aime pas faire de comparaison, de mettre trop en avant des jeunes comme lui, mais c’est un petit Antoine Dupont. Au vu de ses qualités, de son profil, il ressemble beaucoup à ce type de joueur."

"Pendant très longtemps, il était capable de faire gagner son équipe à lui tout seul en traversant le terrain. Moins maintenant, car plus on monte de catégorie, plus l’adversité augmente. Mais il reste un facteur X par sa vision du jeu plus pertinente que les autres, par des gestes techniques qu’il exécute parfaitement."

Si bien que le mois dernier, à 17 ans et 8 mois, Valentin Hutteau est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe professionnelle de Massy. Faisant mieux qu'un certain Mathieu Bastareaud, qui à 18 ans, avait disputé une grosse partie de la saison 2006/2007 de Fédérale 1 (14 matchs et 5 essais) avant de signer au Stade Français.

Où signera Hutteau, lui ? Actuellement avec les équipes de France jeunes, il doit certainement prendre le temps de la réflexion. Mais d’après le Midi Olympique, l’UBB et Lyon auraient de l’avance sur le dossier.

Il y a 15 jours, un proche du club bordelais annonçait même sa signature en Gironde sur les réseaux sociaux. Qu’en sera-t-il réellement ? Réponse imminente, avant de probablement le découvrir en Top 14 la saison prochaine…