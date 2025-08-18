TOP 14. En attendant Dupont, Romain Ntamack de retour avec le groupe du Stade Toulousain !
Huit semaines après son nettoyage du genou, NTK est donc apte à reprendre collectivement. Screenshot : France 2
Ménagé la semaine passée pour finaliser la récupération de son genou, le demi d’ouverture du XV de France a repris l’entraînement avec Toulouse ce lundi… en Bretagne !

J-15 avant la reprise du Top 14 ! A ce stade, tous les clubs ont largement avancé dans leur préparation et vont même débuter les matchs amicaux cette semaine.

Tous sauf un peut-être, le Stade Toulousain, qui pour des questions de régénération physique et mentale, a fait le choix de reprendre encore plus tard que les saisons précédentes, en l’occurrence le 11 août.

VIDEO. Un Bronco après 43 jours de coupure : reprise en sueur pour le Stade ToulousainVIDEO. Un Bronco après 43 jours de coupure : reprise en sueur pour le Stade Toulousain

Sauf qu’au vu de la largesse de son effectif, entre blessures, sélections et ménagement pour les Tricolores ayant pris part à la tournée en Nouvelle-Zélande, une dizaine de joueurs à l’appel. Dont les Pumas Mallia et Chocobares et bien évidemment Antoine Dupont et Romain Ntamack, tous les 2 aux soins pour leur genou.

Mais bonne nouvelle à Toulouse : ce dernier est de retour avec le groupe ! L’ouvreur international de 26 ans a embarqué avec ses coéquipiers vers la Bretagne ce dimanche. Tout comme Paul Graou ou Pierre-Louis Barassi.

TOP 14. Une course contre la montre ? 30 heures après le titre, Romain Ntamack passe déjà sur le billardTOP 14. Une course contre la montre ? 30 heures après le titre, Romain Ntamack passe déjà sur le billard

Huit semaines après son nettoyage du genou, NTK est donc apte à reprendre collectivement. Opéré le surlendemain de la finale du Top 14 remportée face à l’UBB, le numéro 10 aux 40 sélections a ensuite fait l’essentiel de sa rééducation du côté de CERS de Capbreton, sur la côte landaise.

La fraîcheur bretonne

Il devrait ainsi prendre part au match amical qui aura lieu face à Vannes ce jeudi au Roudourou. Pour rappel, le Stade Toulousain sera toute la semaine durant en Bretagne pour notamment aller y chercher de la fraîcheur.

RUGBY. 17 000 fans à Vannes - Stade Toulousain, match amical exceptionnel en BretagneRUGBY. 17 000 fans à Vannes - Stade Toulousain, match amical exceptionnel en Bretagne

Les champions de France en titre ont débuté leurs entraînements ce lundi matin dans un complexe sportif de Ploufragan, ville située au nord de la péninsule, proche de St-Brieuc. Au menu, gestuelle puis musculation, avant de connaître la suite…

