RUGBY. 17 000 fans à Vannes - Stade Toulousain, match amical exceptionnel en Bretagne

À quelques jours du retour des championnats, le RC Vannes et le Stade Toulousain vont s’affronter à l’occasion d’un match amical exceptionnel.

C’est une actualité qui confirme l’intérêt grandissant du rugby en Bretagne, région habituellement conquise par le ballon rond. Ce vendredi 8 août, le RC Vannes a mis en ligne la billetterie pour le match amical entre le club breton et le Stade Toulousain, au stade de Roudourou de Guingamp. Prévue pour le mercredi 21 août prochain, à 19h, la rencontre a déchaîné les passions.

Le RC Vannes, club populaire

En effet, la billetterie pour la rencontre ouvrait ses portes ce vendredi à 16h30, sur le site internet dédié du RC Vannes. Dès son ouverture, plus de 5 000 personnes s’étaient connectées, selon Ouest-France. Une file d’attente a donc été mise en place pour essayer de contenir les supporters les plus ponctuels.

Cependant, il ne faisait pas bon être en retard, ce vendredi 8 août, sur la billetterie en ligne. Pour cause, les 12 000 places réservées au grand public ont trouvé preneur en deux heures, selon Rugbyrama. L’engouement populaire est d’autant plus impressionnant que la rencontre se déroule en pleine semaine, à plus d’une heure et demie de voiture de Vannes.

Ainsi, le stade de Roudourou devrait être à guichets fermés, puisque les 5 000 places restantes sont réservées à des partenaires, des acteurs de la vie locale ou des groupes de supporters toulousains. De plus, le RC Vannes a prévu de faire plaisir aux jeunes rugbymen locaux, car pas moins de 2 000 places seraient réservées aux enfants des écoles de rugby de la région, toujours selon Ouest-France.

Ainsi, cette rencontre devrait devenir l’une des meilleures affluences de l’histoire du rugby breton, avec 17 000 personnes attendues, au minimum, le 21 août prochain. Elle ne dépassera cependant pas le record détenu par les 29 013 spectateurs du Roazhon Park de Rennes, lors d’un homérique ASM Clermont - Racing 92 (33-34), le 17 juin 2016. Il s’agissait de la première demi-finale du Top 14 à se jouer en Bretagne.

Cet engouement impressionnant confirme ainsi l’intérêt grandissant du rugby en Armorique. Avec la montée du RC Vannes en Top 14, pour la saison 2024/2025, ce sont pas moins de 50 000 personnes qui avaient voulu s’abonner au club breton, durant l’été passé. Pourtant, le stade de la Rabine, où évolue en temps normal l’écurie bretonne, ne compte que 12 000 places.

Ainsi, la question d’éventuelles délocalisations, à Rennes par exemple, avait été évoquée, mais ont fait débat dans la péninsule. “Les demandes sont tellement importantes. On veut répondre au plus grand nombre. Pour que les Bretons puissent en profiter, la solution la plus facile serait de délocaliser et d’aller dans un stade plus grand", déclarait pour Actu Morbihan le président du RCV, Olivier Cloarec, en début de saison dernière.

