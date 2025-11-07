L’heure de gloire pour le XV du Chardon face aux All Blacks est-elle (enfin) arrivée ? ANALYSE

La seule et unique victoire face à la Nouvelle-Zélande remonte à 1905, cent vingt ans de disette qui pourraient prendre fin samedi, si le XV du Chardon gagne.

C’est certainement le week-end rugby le plus alléchant depuis des mois qui se profile. Les adorateurs de la balle ovale seront gâtés avec des affiches folles, à commencer par cet Écosse - Nouvelle-Zélande.

Samedi à 16 h 10, juste avant France - Afrique du Sud, ces deux nations majeures du rugby mondial vont s’affronter dans un match sans enjeu spécifique, mais qui n’a cessé d’alimenter les tabloïds ces derniers jours.

Et pour cause, cette rencontre n’a rien de banal, tant sur le plan culturel que sur le plan sportif. L’Écosse n’a jamais battu la Nouvelle-Zélande dans l’ère moderne. La dernière victoire du XV du Chardon remonte à 1905 : une série bien trop longue, que les hommes de Gregor Townsend vont tenter de briser à l’occasion des 100 ans du stade de Murrayfield.

Les All Blacks largement favoris, mais attention à l’Écosse

C’est la meilleure nation de l’histoire du rugby qui s’érige face à l’Écosse, et les chiffres le confirment. Pour cette rencontre, les bookmakers affichent 68 % de victoires pour la Nouvelle-Zélande, 29 % pour une victoire de l’Écosse et 3 % pour un match nul. Autant dire que les parieurs sont assez unanimes. Pourtant, la sélection de Gregor Townsend est sur une belle dynamique. De plus, les tauliers sont également en très bonne forme.

Fait non négligeable, les All Blacks doivent composer avec les blessures de certains cadres, comme Jordie et Scott Barrett. Côté écossais, on note l’absence de Duhan van der Merwe et de Stafford McDowall, mais les retours de Finn Russell et Blair Kinghorn.

Le Toulousain, au sommet de son art avec le Stade Toulousain, enchaîne les bonnes performances depuis des mois. En mars dernier, il avait même été nommé pour le titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Élément clé du XV du Chardon, son apport offensif a été considérable : 86 courses avec le ballon, soit 574,6 mètres parcourus ballon en main (le plus haut total jamais enregistré sur une seule édition du Tournoi), et 13 offloads. Il a porté son équipe à lui seul, inscrivant également 2 essais.

Un Tournoi 2025 de haute volée pour Blair Kinghorn 🔥



L’arrière écossais est nommé pour le trophée de Joueur du Tournoi ⭐️ #SixNationsRugby pic.twitter.com/HgzHe7m0EJ — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 21, 2025

Son début de saison avec Toulouse confirme sa forme exceptionnelle. Il est l’un des joueurs les plus utilisés par Ugo Mola avec 456 minutes jouées en 8 rencontres. Baladé à l’ouverture et à l’arrière, il s’est montré très à l’aise dans tous les registres, tant pour faire jouer, que pour exploiter les espaces. Sa précision au pied a également rapporté 36 points au Stade Toulousain depuis le début de la saison.

Par ailleurs, la présence non négligeable du deuxième meilleur marqueur de l’histoire du Chardon, Darcy Graham, constitue un véritable atout. L’ailier est en très grande forme : sur ses trois derniers matchs, il a aplatit six essais toutes compétitions confondues. Une arme offensive qui s’ajoute au duo très complémentaire Tuipulotu‑Hutchinson.

Last time we faced New Zealand, Darcy did this... 🤩#AsOne pic.twitter.com/crx36E0zNz — Scottish Rugby (@Scotlandteam) November 6, 2025

Des résultats de plus en plus serrés entre les deux équipes

Si la suprématie des All Blacks n’est plus à prouver, les écarts entre les deux équipes tendent à se réduire. Sur les cinq dernières confrontations, la Nouvelle-Zélande l’a emporté à chaque fois avec un écart de points moins important que lors du match précédent.

Cela pourrait sembler anodin, mais cette génération de l’Écosse semble trouver peu à peu sa façon de jouer sous Townsend, et cela risque de faire très mal dans les années à venir.

13 novembre 2022 : Écosse 23 – Nouvelle-Zélande 31

18 novembre 2017 : Écosse 17 – Nouvelle-Zélande 22

15 novembre 2014 : Écosse 16 – Nouvelle-Zélande 24

11 novembre 2012 : Écosse 22 – Nouvelle-Zélande 51

13 novembre 2010 : Écosse 3 – Nouvelle-Zélande 49

De plus, lors de la dernière tournée d’automne, les Écossais ont réalisé un bilan plus que positif avec trois victoires en quatre matchs. En disposant du Portugal, des Fidji et de l’Australie, ils compensent leur défaite face au double champion du monde, l’Afrique du Sud, sur un score respectable de 15‑32.

Enfin, un dernier facteur : les joueurs de l’hémisphère sud viennent jouer l’équivalent de la tournée d’été pour les Européens. Ils viennent de terminer leur saison en clubs et s’apprêtent, pour la plupart, à partir en vacances. Fatigue, envie d’ailleurs… on espère pour l’Écosse que ce facteur va peser, une chose est sûre, l’Écosse n’a jamais semblé aussi proche de battre sa bête noire.