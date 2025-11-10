Laurent Sempéré, l’escrimeur du XV de France, l’homme aux savoirs multiples
À quelques heures de la rencontre face aux Boks, l’entraîneur de la conquête du XV de France revient sur ses secrets pour magnifier le jeu.

Il fait partie du solide staff de Fabien Galthié au sein de l’équipe de France de rugby. Laurent Sempéré, ancien talonneur du Stade Français, fut l’un des tauliers de l’élite française dans les années 2010, jusqu'à soulever un Brennus en 2015.

Aujourd’hui, il forme un duo avec l’un de ses plus fidèles concurrents en tant que joueur, William Servat, à la tête du jeu d’avants de ce XV de France. Si ce secteur a été mis à mal face à l’Afrique du Sud, Laurent Sempéré travaille, innove et façonne cette équipe dans le but de jouer les premiers rôles lors du Mondial en Australie.

Dans le podcast Crunch de L’Équipe, il révèle avoir fait appel à plusieurs corps de métier pour travailler son jeu, de sorte à gagner ''ce 1%, qui va faire la différence".

''J'ai passé du temps avec l'équipe de France d'escrime''

Difficile de passer à côté de cette déclaration, tant elle paraît lunaire au premier abord. Mais Laurent Sempéré sait faire évoluer son jeu en s’inspirant du savoir des autres.

Humblement, il s’immerge tantôt au sein de l’équipe de France d’escrime, tantôt auprès de traders en salle de marché, pour mieux comprendre la data. Bref, si vous doutiez encore de son dévouement, vous voilà convaincu : on part bien avec les meilleurs pour l’Australie.

J'ai passé du temps avec l'équipe de France d'escrime pour travailler sur la qualité des appuis.
Laurent Sempéré, entraineur du jeu d'avant du XV de France

''J'ai eu la chance de m'immerger dans des choses qui m'intéressent et qui peuvent me donner ce 1 % qui va faire la différence.  L'escrime est le seul sport qui est comme nous en touche : qui déclenche avec son pied avant. La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et le seul sport qui le fait, c'est l'escrime'', souligne l'ancien talonneur. 

La science au service de l’instinct, et pas l'inverse

Une révolution pour certains, une formalité pour le perfectionniste qu’est Fabien Galthié. Le sélectionneur des Bleus est d’ailleurs l’un des premiers en France à pousser aussi loin l’usage de la data. Laurent Sempéré ne s’y est pas trompé, comprendre la gestion de ces chiffres, parfois déroutants pour les non-initiés, fait désormais partie intégrante de son travail.

''Pour la data, j'ai passé du temps avec des gens en salle de marché. J'ai pu constater que la data faisait énormément, mais qu'il y avait, comme nous, toujours une sorte de feeling. Bien sûr, la data va t'orienter, mais il y a ce que tu ressens, à l'instant T, qui est quand même prédominant'', conclut-il. 

Une manière aussi de justifier ses choix face aux Boks, alors que certains tabloïds s’étaient interrogés sur l’absence de Grégory Alldritt contre l’Afrique du Sud, au profit de Mickael Guillard, plus aérien, destiné à rivaliser avec les géants sud-africains dans les airs.

Pari partiellement raté, puisque les Sud-africains ont réalisé un sans-faute en conquête face aux Bleus(14/14 en touche, 6/6 en mêlée), mais qui reste cohérent avec la logique défendue par l’ancien talonneur du Stade Français.

