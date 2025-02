XV DE FRANCE. Discret (mais indispensable), comment Mickaël Guillard s'est imposé en Bleu ?

Depuis juillet dernier, le Lyonnais Mickaël Guillard enchaine les bonnes prestations en Bleu, au point de s'imposer avec le XV de France.

Dans l’ombre des cadres, Mickaël Guillard s’est fait une place chez les Bleus. Sans faire de bruit, sans grandes déclarations, mais avec une régularité et une polyvalence qui plaisent à Fabien Galthié. Le joueur du LOU est désormais le seul, avec Jean-Baptiste Gros, à avoir disputé toutes les rencontres du XV de France depuis la tournée d’été en Argentine. Un symbole de sa montée en puissance et de son profil unique, taillé pour le rugby moderne.

De la galère argentine à la lumière du Tournoi

Guillard a connu son baptême du feu en bleu lors d’une tournée d’été bien compliquée en Argentine. Mais là où certains se sont grillés, lui a marqué des points. À 24 ans, il n’a pas laissé passer sa chance. Convoqué pour remplacer Romain Taofifenua pour le 6 Nations, il s’est imposé avec des prestations pleines. Il a même pris du galon en suppléant Meafou en Italie, offrant une vraie option au staff des Bleus.

Contre l’Italie, il n’a pas mis longtemps à se signaler : un contest au sol dès le coup d’envoi, un essai après 14 minutes, et une activité débordante sur 48 minutes. 11 courses ballon en main, un franchissement, aucun plaquage manqué. Un profil travailleur, discret, mais terriblement efficace.

“𝗟𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 ? 𝗝𝗲 𝘃𝗮𝗶𝘀 𝗹’𝗲𝗻𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲𝗿 !”



Auteur d’une belle performance pour sa première titularisation dans le Tournoi des 6 Nations, Mickaël Guillard fait part de ses émotions et des ambitions françaises dans la dernière ligne droite. pic.twitter.com/7cUaW00tfE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 24, 2025

L’homme à tout faire du pack tricolore

Dans une équipe de France où la polyvalence est devenue une norme, Guillard est l’un des joueurs les plus en vue du moment. Capable de jouer aux deux postes de la deuxième ligne, mais aussi en troisième ligne, il coche toutes les cases d’un joueur de rugby moderne.

« Il va avoir une activité monstrueuse sur le terrain, il porte fort le ballon et est précieux sur les rucks », encense Pascal Papé, pour Sud Radio.

Pour autant, difficile d’imaginer pour lui une trajectoire comme celle de Jean-Baptiste Gros. Le Toulonnais a dépassé le titulaire Cyril Baille dans la hiérarchie des piliers gauches depuis le mois de novembre. Avec une paire Flament-Meafou ultra-complémentaire, cette ascension parait impossible (pour le moment) pour le Lyonnais. Mais qui sait ce que l’avenir lui réserve s’il réitère les performances de haut niveau ?

Un rôle clé pour le banc en 7-1 ?

Avec un XV de France qui pourrait reconduire un banc en 7-1 contre l’Irlande, un joueur comme Guillard devient encore plus précieux. Sa polyvalence entre deuxième et troisième ligne offre au staff une flexibilité. Sans ça, impossible de parier sur un tel banc. D’ailleurs, lundi soir, il a été ajouté à la liste des joueurs protégés par la convention entre la FFR et la LNR. Un signe fort de la confiance accordée au Lyonnais.

Dans les hommes qui ont un peu crevé l’écran aujourd’hui. Y en a un qui ressort.



Mickaël Guillard, tranchant, volontaire, disponible. 30 minutes de haute volée. Il peut jouer 4 ou 5, il a sûrement grimpé dans la hiérarchie aujourd’hui. pic.twitter.com/C5tmeH1yLU — Janusport (@Janusport) February 23, 2025

Une place en Bleu à long terme ?

Guillard n’a peut-être pas (encore) la puissance médiatique d’un Alldritt ou d’un Dupont, mais il s’impose par son volume de jeu et son intelligence tactique. Ce type de joueur fait penser à un certain François Cros, longtemps sous-côté, car moins visible ballon en main. Il n’en est pas moins précieux pour le collectif.

Sa polyvalence, sa constance et sa capacité à répondre présent à chaque match lui ouvrent les portes d’un avenir durable en bleu. À quelques jours du choc contre l’Irlande, il pourrait bien être l’un des hommes de base du pack tricolore. D’autant que le colosse Emmanuel Meafou est encore incertain.