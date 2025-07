Ce Tricolore a dit Non au Stade Toulousain : ''L’idée me plaisait, mais le projet était super concurrentiel''

Thibault Daubagna a dit non à Toulouse pour rester à Pau. En juillet, il a connu ses premières sélections avec les Bleus. Et aujourd’hui, il ne regrette rien.

Il aurait pu filer à Ernest-Wallon, évoluer avec Antoine Dupont, disputer des finales et peut-être soulever des trophées aussi bien en TOP 14 qu'en Champions Cup. Mais Thibault Daubagna a choisi une autre route. Celle de la fidélité à la Section Paloise. Et son choix, loin d’être évident, vient d’être validé par deux sélections en Nouvelle-Zélande avec le XV de France.

"Je suis un vrai Béarnais"

Dans un rugby pro où les carrières se construisent souvent à coup de contrats et d’opportunités, Daubagna a préféré rester à Pau. “Oui, j’avoue, j’ai failli rejoindre Toulouse. L’idée me plaisait, mais le projet était super concurrentiel, puisque j’aurais été le numéro 2 d’Antoine Dupont. Partir de Pau aurait été aussi évidemment difficile. Aujourd’hui, je n’ai pas de regrets", confiait-il via Actu.fr en pleine tournée en Nouvelle-Zélande.

L’appel des Bleus à 31 ans

À 31 ans, l’appel de Fabien Galthié est venu comme une surprise. “Je ne m’attendais pas à être dans le groupe et je me retrouve avec deux sélections face aux Blacks… Pour moi, c’était une aventure exceptionnelle.” Une aventure doublement symbolique : elle récompense un joueur constant dans l’ombre médiatique, et valide un parcours marqué par la fidélité.

Un choix qui prend tout son sens

“J’ai pensé à la Section, à mon choix de rester à Pau, de faire confiance au club. J’ai aussi pensé au collectif, à mes coéquipiers, au staff, qui m’ont permis d’être sélectionné.” (source : Sud Ouest)

Loin des projecteurs du haut de tableau, Daubagna incarne une autre idée du rugby : celle du long terme, du lien au territoire, de la progression collective. A la Section depuis 1999, il a tout connu ou presque avec Pau. Il devrait très certainement y terminer sa carrière. Notez cependant que son contrat se termine en juin 2026. Sera-t-il à nouveau prolongé pour accompagner la jeune génération ?

Une récompense méritée

Daubagna n'était d'ailleurs pas le seul Palois chez les Bleus cet été. Mais il était le plus vieux et de loin puisque Gailleton et Auradou n'ont que 22 ans. Tandis qu'Attissogbe est onze ans plus jeune que le demi de mêlée. “Le club ne fait que progresser depuis plusieurs saisons. J’ai l’impression que cette sélection valide ce que j’ai fait ces dernières années. C’est une récompense, surtout à mon âge.”

Pour beaucoup, c’est un message d’espoir. Pour lui, c’est une récompense. Et ce, même s'il a bien conscience du contexte dans lequel il a été sélectionné. Le rugby pro, ce n’est pas qu’une histoire de médailles. C’est aussi celle des hommes fidèles à leurs couleurs. Thibault Daubagna en est un bel exemple.