RUGBY. Le Stade Toulousain a-t-il un nouveau joyau avec ce pilier ?

Après avoir connu trois sélections consécutives chez les All Blacks, Paul Mallez a montré qu’il était prêt à se confronter au haut niveau, au Stade Toulousain.

Scott Robertson le regarde, acquiesce d’un air approbateur et adresse quelques mots à Cameron Woki. Pour l’instant, la discussion entre les deux hommes, captée par les caméras de Canal+, reste inconnue. Cependant, le sélectionneur des All Blacks semblait parler du pilier Paul Mallez, en bien. Ce samedi 19 juillet, le Toulousain arrachait sa troisième sélection avec le XV de France, à Hamilton, malgré la défaite (29-19).

Appelé à la surprise générale pour disputer la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande, Paul Mallez a été l’une des principales découvertes de ce groupe. À 24 ans, le pilier polyvalent de 1,80 m pour 120 kg est d’abord allé à Marcoussis, puis a disputé contre toute attente les quatre rencontres estivales. Remplaçant à chaque match, il a tout de même impressionné, alors qu’il a évolué au poste de pilier gauche, lui qui est habituellement droitier.

Pour cause, Paul Mallez fait partie de ce petit contingent de joueurs à être appelé avec le XV de France, tandis qu'il évolue en Pro D2. Un fait rare, mais qui a déjà touché certains joueurs, même à son poste. Le cas de Demba Bamba, évoluant au CA Brive et convoqué, reste en tête. De son côté, celui qui a évolué sous les couleurs de l’ambitieux Provence Rugby, à l’occasion d’un prêt, a déjà connu l’élite à 24 reprises avec le Stade Toulousain.

Le Stade Toulousain cherche à droite

D’ailleurs, c’est bien chez les Rouge et Noir, qu’il est attendu dans les prochaines semaines, après un repos bien mérité. Désormais, Paul Mallez doit faire forte impression auprès d’Ugo Mola et de la direction du club champion de France. Sous contrat jusqu’à l’été 2026, le pilier n’a plus qu’une saison pour convaincre les hommes des Sept-Deniers de le conserver. À moins que le joueur n’ait lui-même envie d’ailleurs.

Face à ce défi fou, le joueur formé au RC Pont-à-Mousson, en Lorraine, n’a pas froid aux yeux. Pour Actu Rugby, il manifestait son envie de briller au Stade Toulousain : “Il ne faut pas que ça fasse peur. La concurrence fait progresser et te pousse à être meilleur. C'est sûr que ça sera difficile.” Capable de jouer des deux côtés de la mêlée, une qualité rare, le néo-international sait qu’il a une carte à jouer. Surtout qu’à Toulouse, l’un des postes les plus incertains reste celui de pilier droit.

Avec l’arrivée de Georges-Henri Colombe, l’axe droit se renforce, mais sans certitudes. À 27 ans, le colosse sort d’une saison où il a été mis de côté au Stade Rochelais, dès l’hiver. En Bleu, il n’a pas brillé lors du deuxième test en Nouvelle-Zélande. Déjà installés, Joël Merkler et Dorian Aldegheri semblent avoir la confiance d’Ugo Mola sur ses feuilles de match. Derrière, David Ainu’u est un ressort polyvalent, fréquemment utilisé au Stade Toulousain. À gauche, la paire Cyril Baille - Rodrigue Neti ne fait preuve d’aucune contestation, mais la profondeur reste relative, essentiellement en période internationale.

De fait, Paul Mallez arrive dans un contexte dans lequel, en première ligne, le Stade Toulousain paraît manquer de certitudes et d’une profondeur convaincante. Des équations qui permettraient à ce Bleu de faire son trou. À droite ou à gauche ? Lui, ne veut pas choisir. “Je pense que Toulouse me prend pour jouer à droite. C'est une discussion qu'il va y avoir entre le club, l'équipe de France et moi.[...] Pour moi, le plus important, c'est d'être sur le terrain, peu importe que ce soit à droite ou à gauche”, affirme-t-il sans détours.

