De l’euphorie aux larmes, les mots forts d’Ugo Mola aux joueurs du Stade Toulousain

En fin de rencontre, le manager-entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola a été emporté par l’émotion incroyable de cette finale (39-33), face à l’UBB.

C’est un match dans la légende. Ce samedi 28 juin, au Stade de France, le Stade Toulousain a vu la pièce tomber du bon côté (39-33), face à l’Union Bordeaux-Bègles. À l’occasion d’une finale qui restera sans doute dans les mémoires, Ugo Mola est passé par toutes les émotions depuis le banc. Du stress à l’euphorie, le manager-entraîneur toulousain a tout connu ce week-end.

Au moment des deux dernières pénalités, récupérées en prolongations, on a pu voir Ugo Mola bondir de joie. Le Toulousain a fait démonstration de sa joie, avant même que Thomas Ramos ne s’approchent du tee. Ensuite, au coup de sifflet final, il a été aperçu marqué par l’émotion. Après avoir pris sa tête dans ses mains, il est allé féliciter ses joueurs présents sur le pré.

Ugo Mola, à la gloire du Stade Toulousain !

Après la rencontre, Ugo Mola s’est aussi adressé à la presse. Face aux journalistes, il a mis en avant la qualité de ses joueurs et la solidité mentale dont ils ont fait preuve. Selon des propos rapportés par RMC, l’entraîneur toulousain a tenu les mots suivants : “Il nous semblait que beaucoup de choses nous échappaient, mais il y a un truc qui ne nous a pas échappé ce soir, c'est le caractère.[...] Sept titres majeurs pour cette génération. Quelques joueurs nous quittent, mais cette année, on a un titre, la génération est incroyable.”

En parallèle, l’ancien entraîneur d’Albi s’est étendu sur cet aspect mental, où ses joueurs puisent leurs ultimes ressources. Il confronte notamment ce nouveau titre de champion de France avec les récentes performances moins abouties de son équipe. Avant la demi-finale compliquée contre l’Aviron Bayonnais (32-25), les Rouge et Noir avaient été marqués par les défaites récentes contre le Racing 92 (35-37) et l'USAP (42-35).

Ainsi, Ugo Mola a répondu à son arrière Thomas Ramos, qui indiquait qu’à “Toulouse, on ne doute jamais”, après la rencontre au micro de Canal+. Selon des propos relayés par Rugbyrama, l’entraîneur toulousain s’exprime ainsi sur ce sujet : “Le doute, c'est du poison. Non, ce n'est pas du doute. On avait envie de bien faire, de gagner évidemment, mais nos prestations n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire.”

Les larmes de Thomas Ramos, élu homme du match ce soir 🏆🏉#FinaleTop14 pic.twitter.com/gfSenXlGRc — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 28, 2025

Après la rencontre, Ugo Mola a affirmé qu’il ne voulait pas “faire de sentimentalisme à deux balles”, mais a évoqué les drames qui ont touché le Stade Toulousain ces derniers mois. Ainsi, il a tenu à adresser ses pensées à Helen Tekori, femme de l’emblématique deuxième ligne toulousain décédé l’été dernier, et à Mehdi Narjissi, jeune rugbyman du club disparu tragiquement en 2024.

Au terme de cet entretien avec la presse, le Haut-Garonnais a salué la sagesse de ces joueurs et leur capacité à gérer ses grands évènements avec calme, pour récupérer de nouveaux titres. “Je pense que l'expérience nous a aidés aussi. Il y a eu le jeu des favoris et des outsiders. Mais, finalement, c'est juste pour ne pas avoir à faire mauvaise figure ou bonne figure à la fin. À la sortie, ce qui est sûr, c'est que je vis tous les jours dans un club incroyable”, confie-t-il selon Rugbyrama.

