Top 14. ‘‘Finale de légende’’, ‘‘Roi de France’’, etc. La Presse sous le charme de Stade Toulousain - UBB !

Après une finale de Top 14 de grande classe, le Stade Toulousain et l’UBB ont eu le droit aux éloges de la presse spécialisée et plus encore.

Les Rouge et Noir l’ont emporté, au bout du bout. Après 80 minutes et des prolongations, ce samedi 28 juin au Stade de France, le Stade Toulousain est sorti vainqueur d’un match d’anthologie (39-33), face à l’UBB. Après un match unique en son genre, les Haut-Garonnais et les Girondins ont été applaudis par la presse.

24e Brennus, Triplé et 30e titre ! Après une finale suffocante et époustouflante, le Stade Toulousain s'impose face à l'UBB

La presse conquise par le scénario

Évidemment, les Toulousains bénéficient de la Une, en grande pompe, de L’Équipe, décorée de l’appellation “Les maîtres” pour désigner Ugo Mola et ses hommes. Dans ses colonnes, le quotidien sportif met à l’honneur le paquet d’avant toulousain notamment. Par exemple, l’Anglais Jack Willis, combattant acharné et auteur d’un doublé, reçoit la note de 9/10 après la finale.

🗞️ La une du journal L'Équipe du dimanche 29 juin 2025

Pour lire votre édition ➡️ https://t.co/wv8iidDjW4 pic.twitter.com/xpYzDq5BIl June 29, 2025

De plus, le quotidien sportif évoque “un Stade de France incandescent”. Il argue également que la formation haut-garonnaise menée par Ugo Mola “est désormais tout proche de dépasser ses devancières dans la hiérarchie des plus belles générations du club.” Le journal salue aussi l’UBB qui “n'a pas facilité la tâche des Toulousains.”

TOP 14. Avec Jack Willis, Toulouse est (presque) invincible : la preuve en chiffres

Pour le Midi Olympique, la finale était des plus disputées et “tout s’est finalement joué sur un rien, au bout de l’agonie, du sang, du labeur, des larmes et de la sueur”. Le journal spécialisé évoque une “soirée magique” au Stade de France. “Toulouse fait un sublime champion par le roman de sa saison, ses tumultes, ses disputes, ses imperfections et ses meurtrissures, avant l’apothéose finale”, affirme le Midol.

Chez Rugby Pass, la stupeur est également de mise. Si une rencontre de classe était attendue entre les deux formations, le résultat fut supérieur aux attentes. Le site spécialisé indique que “pour faire une belle finale, il faut deux belles équipes. Pour faire une finale de légende, il faut deux équipes de légende.” Le média anglo-saxon met, lui aussi, en avant la qualité du pack toulousain, décisif sur ce sacre.

Le Stade Toulousain est Champion de France 2025 🔥



Toulouse 39-33 UBB #top14 pic.twitter.com/I0JGMhdy5M — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) June 28, 2025

''Nous étions tous pro-Novès'' : comment Ugo Mola a surmonté son arrivée tumultueuse à la tête du Stade Toulousain

Le Stade Toulousain et l’UBB épatent

Du côté du service sport du Figaro, l’émerveillement est aussi au rendez-vous. Tout comme la plupart de ses confrères, le quotidien généraliste dresse le portrait d’une finale qui restera dans les mémoires : “C’était méconnaître l’orgueil et le savoir-faire des Toulousains, qui redeviennent des bêtes de guerre dès que le mot « finale » clignote devant leurs yeux injectés de sang. L’UBB favorite, l’UBB rayonnante, l’UBB au-dessus du lot… Toutes ces phrases péremptoires des observateurs allaient, forcément, réveiller l’instinct de tueur de Jack Willis et de ses coéquipiers.”

Au terme d’un scénario passionnant, le Stade Toulousain a eu le dernier mot face à l’Union Bordeaux-Bègles, ce samedi au Stade de France, pour réaliser un triplé historique en Top 14. https://t.co/0Pyf9ghhLB pic.twitter.com/rgpuESdaSx — Le Figaro (@Le_Figaro) June 28, 2025

Pour Le Monde, le Stade Toulousain “reste roi de France, au « caractère » et au savoir-faire” après cette folle finale. Pour le quotidien généraliste, “l’épilogue” opposant le Stade Toulousain à l’UBB “ne pouvait basculer qu’au terme d’une folle dramaturgie et un combat furieux de corps essorés par la moiteur du Stade de France.” Le journal salue le scénario fou de cette finale légendaire et le niveau proposé par les Girondins sur cette rencontre.

Top 14. ''Il en fait 30% de plus que les autres'' : Moefana (UBB) encensé par son staff