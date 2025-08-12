TOP 14. ''Ce n'était plus possible'' : Gaëtan Germain retrace son long combat contre la douleur

Retraité du rugby professionnel depuis juin dernier, Gaëtan Germain l'a été en raison d'une grave blessure qui se rétablissait mal et ne l'est toujours pas complètement.

La nouvelle était arrivée en fin de saison dernière, de manière brutale. Disparu des radars après plus de deux ans de galère, Gaëtan Germain avait annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle.

Artilleur hors pair, meilleur réalisateur du Top 14 à 3 reprises (2014, 2016, 2017), Gaëtan Germain s'était fait un nom au sein de l'élite du rugby français. Mais un après-midi de novembre 2022, sur la pelouse du GGL Stadium, l'arrière vivait, sans le savoir, le dernier match de sa carrière.

RUGBY. Coupe du monde féminine : un nouveau protège-dents connecté à LED pour mieux détecter les chocs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aviron Bayonnais Rugby (@avironrugbypro)

Une rupture des croisés qui se rétablit mal

Ce jour-là, Germain disputait, avec l'Aviron Bayonnais, la 11e journée de Top 14 de la saison 2022-2023, face à Montpellier. Et comme de nombreux sportifs, il se fait la blessure tant redoutée, une rupture du ligament croisé. Pour lui, il s'agit du ligament antérieur du genou droit et pense alors être de retour entre 6 à 9 mois plus tard.

Mais, ça n'en est rien. Car si, au début, il accueille la blessure "avec beaucoup de philosophie", exprime-t-il au Midol, lui laissant "une période de récupération pour bien terminer [sa] carrière", il a vite eu des doutes, sentant que "les sensations étaient très compliquées."

VIDEO. La dernière Marseillaise en France du soldat Marine Ménager va vous foutre les poils

Deux ans de galère

Un long chemin de croix débute alors. Près d'un an plus tard, en septembre 2023, il est contraint de se faire opérer à nouveau du genou, son cartilage interne étant très abimé. Il effectue donc "deux passages au Cers", le centre européen de rééducation des sportifs de Capbreton, ainsi que "deux séjours à Clairefontaine pendant un mois et demi." Une période difficile où il reste animé par l'envie de retrouver les terrains.

Mais s'il sentait que son genou "allait un peu mieux", "ça n'a jamais été nickel." Et à côté, il a aussi connu des pépins musculaires "qui ont freiné [son] retour à l'entraînement." Résultat : il ne retrouve l'entraînement collectif qu'au printemps 2025, soit plus de deux ans après sa blessure.

TOP 14. Macalou, Frisch, Hutteau... Le XV de départ aberrant qu'a produit Massy, le géant de la formation

"Ce n'est plus possible" : un genou beaucoup trop douloureux

S'il retrouve donc les joies du collectif, lui qui se décrit comme un "fédérateur, qui adore profiter de la vie de groupe", il sent rapidement que ça ne va pas. Car "même s'il y avait du progrès, les sensations de course ne revenaient pas trop."

Il y avait des soirs, à la maison, où je boitais : un soir, deux soirs, trois soirs d'affilée. J'ai dit à ma femme, ce n'est plus possible. Je ne pouvais pas faire cette année de plus (avec un contrat jusqu'en 2026, N.D.L.R.). J'ai alors prévenu le staff, le lendemain matin, que ce n'était plus possible. - Gaëtan Germain au Midol

TOP 14. Vers un contrat béton pour Yannick Bru à l'UBB, loin du XV de France ?

C'est ainsi qu'en avril 2025, Gaëtan Germain prévient son club qu'il ne peut plus continuer à jouer au rugby de manière professionnelle. Après deux ans de galère, son corps lui dit finalement stop. Et aujourd'hui encore, il subit les séquelles de cette blessure. Car s'il est capable de faire un padel, il ne peut plus faire "un footing lambda dans les bois", ne sachant "plus courir comme avant." Son genou est encore souffrant.

RUGBY. Coupe du monde féminine : un nouveau protège-dents connecté à LED pour mieux détecter les chocs