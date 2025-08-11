VIDEO. La dernière Marseillaise en France du soldat Marine Ménager va vous foutre les poils
L'amour du maillot et de ce sport pour le casque d'or du XV de France féminin ! Screenshot : France Rugby
Si la vice-capitaine du XV de France féminin a décidé de raccrocher les crampons cette année afin d’embrasser un avenir plus personnel, ce ne fut pas un choix facile à faire.

C’est l’une des têtes d’affiche du rugby féminin français. Depuis des années, Marine Ménager porte fièrement le maillot bleu, bien souvent aux côtés de sa sœur jumelle Romane.

Grandes, blondes, aux yeux d’un bleu perçant, c’est aussi et surtout de par leur investissement sur le terrain qu’elle se sont faites remarquer depuis leurs débuts internationaux en 2016.

Et si les deux filles ont décidé de raccrocher les crampons cette année afin d’embrasser un avenir plus personnel, à 29 ans, ce ne fut pas un choix facile à faire.

De ce week-end, malgré la lourde défaite face à l’Angleterre en match de préparation, on retiendra donc les larmes de Marine, la vice-capitaine de l’équipe de France, dont l’émotion était palpable au moment de chanter sa dernière Marseillaise sur le sol français. La gorge serrée, les yeux mouillés, la Montpelliéraine avait bien du mal à chanter cet hymne qui leur colle à la peau.

Une page qui se tourne pour la vaillante centre ou ailier des Bleues, qui compte près de 60 sélections (et 17 essais). Elle qui n’a pu empêcher la défaite des Bleues malgré son match courageux et engagé. Mais qui aura l’occasion sur une meilleure note lors de la coupe du monde 2025, qui débutera à la fin du mois…

