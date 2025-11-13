OUF de soulagement pour la Belgique qui arrache la victoire face au Brésil et se rapproche du Mondial

Dans un match très serré où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, c’est la Belgique qui arrache la victoire en toute fin de partie.

Les Diables Noirs ont eu chaud face au Brésil, alors qu’ils étaient menés à deux minutes de la fin, les Belges choisissent la touche. Après un ballon porté bien négocié, le pilier remplaçant Maxime Jadot sauve les siens en inscrivant l’essai de la victoire (30-27).

Les Belges joueront leur ticket pour l’Australie mardi face aux Samoa, dans un match crucial pour cette sélection, qui n’a encore jamais accédé à la Coupe du monde.

Le résumé de la rencontre...

15 minutes to go...



Day 2 of the final qualification tournament begins shortly, kicking off with Belgium v Brazil 🇧🇪🇧🇷



Watch the action live on @RugbyPass 📺#RWC2027 November 13, 2025

Le point noir : le carton rouge de Charles-Henri Berguet

Le tournant du match a eu lieu un peu avant l’heure de jeu. Alors que les Belges subissaient les assauts brésiliens depuis près de vingt minutes, les Diables Noirs ont profité d’une de leurs rares incursions dans le camp adverse pour développer du jeu à une passe.

Charles-Henri Berguet, pilier du RC Vannes, s’est distingué par un très vilain geste. Retenu par un adversaire, il lui a asséné un coup de crampons dans la gorge : carton rouge direct. Cette infériorité numérique s’est forcément fait sentir, puisque les Belges ont encaissé un essai en pick and go à la 73e minute, les laissant à deux points derrière.

Après son ''exploit majeur'', la Belgique poussée vers le Mondial avec ses 21 'Frenchies' face au Brésil

Matias Remue l'homme providentiel de cette sélection

Il a fallu attendre que le génie de cette équipe sorte de sa boîte pour relancer la Belgique. À quelques minutes du terme, le jeune Matias Remue a remis son équipe sur les bons rails en inscrivant un essai salvateur, battant au passage trois défenseurs. Repositionné à l’arrière, il profite de la belle chistera d’Isaac Montoisy pour aplatir un essai décisif.

Malgré le retour au score des Brésiliens, la Belgique a forcé le destin dans les ultimes secondes de la partie...

Matias Remue disputera ce jeudi le 2ème match du tournoi de qualification pour la Coupe du Monde 2027 avec la Belgique 🔥



Bon match Matias 🇧🇪 pic.twitter.com/NDv5rqTFIQ — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 12, 2025

Maxime Jadot sauveur des Diables noirs

75e minutes, les Brésiliens sont pénalisés sur leur ligne des 40, laissant le choix à Remue de tenter les points ou la touche. Le demi d’ouverture choisit la touche, dans l’espoir d’arracher la victoire.

Supérieurs dans ce domaine, les Belges conservent le ballon et forment un maul porté dont s’échappe le pilier droit, remplaçant en début de match, pour aplatir l’essai de la gagne en toute fin de rencontre.

Présent depuis plus de huit ans avec la sélection, c’est lui qui, comme un symbole, envoie la Belgique en “finale” de ce tournoi de qualification grâce à un essai tout en puissance. Le pilier d’Anglet, pensionnaire de Nationale 2, est l’un des héros de la rencontre.