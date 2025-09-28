RUGBY. Une nation historique (presque) évincée du mondial 2027 ?

Après sa défaite au Chili, les Samoa doivent obligatoirement passer par le tournoi de repêchage pour espérer jouer la Coupe du monde en Australie en 2027.

Ils ont grillé la quasi-totalité de leurs cartes et doivent tenter désormais tenter le tout pour le tout. Ce samedi 27 septembre, les Samoa ont été battues par le Chili (31-12), devant un stade de Viña del Mar et des supporters sud-américains en liesse. La semaine passée, les hommes du Pacifique avaient concédé le nul (32-32) lors du match aller, à Salt Lake City. Ainsi, los Cóndores sont qualifiés pour la Coupe du monde 2027, en Australie, alors que leurs adversaires du jour sont en grand danger.

RUGBY. Où se jouera la Coupe du monde 2035 ? L’Europe en pole position !

Les Samoa en crise

En effet, 23 des 24 qualifiés pour le prochain mondial sont connus dorénavant. Il ne reste plus qu’une seule place en jeu. Le dernier billet sera donné à l’occasion d’un tournoi de repêchage, organisé du 8 au 18 novembre 2025, à Dubaï. Si les Samoa ne parviennent pas à se montrer meilleures que les trois autres formations engagées, elles ne participeront pas à la prochaine édition de la compétition reine.

Au Moyen-Orient, d'ici à six semaines, les équipes participantes sont, en partie, déjà connues. Cinquième du Rugby Europe Championship, la Belgique a obtenu le droit de participer à cette compétition à l’hiver. Ensuite, la Namibie, sélection habituée du mondial, s’est également qualifiée pour cette étape de la dernière chance, en dominant les Émirats arabes unis (29-86) en barrage intercontinental. Enfin, un ultime participant sera déterminé grâce à une confrontation aller-retour entre le Brésil et le Paraguay, en octobre.

RUGBY. 3 nouvelles sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2027 !

Depuis leur première participation, en 1991, les Samoa n’ont jamais manqué une édition de la Coupe du monde de rugby. Lors de leurs premières apparitions, elles avaient même réussi à se hisser à deux reprises jusqu’en quart de finale, en 1991 et en 1995. Depuis l’avènement du professionnalisme, la sélection des Manu Samoa a eu du mal à tenir le rythme, avec d’autres nations aux moyens plus importants.

De plus, depuis plusieurs décennies, l’archipel est l’un des principaux viviers du rugby international et de nombreux joueurs évoluant dans les meilleurs championnats du monde viennent de cette petite nation du Pacifique. Plusieurs grands noms du rugby en sont originaires, comme Sonny Bill Williams ou les frères Savea. Ainsi, une non-qualification pour le mondial 2027 serait une surprise absolue, ainsi qu’une catastrophe financière et sportive pour la fédération samoane.

Coupe du monde Rugby 2027 : 24 équipes, 6 Poules, 8es de finale, un tournoi sans précédent

Le Chili revient chez les grands

Si cette dynamique inquiétante d’une nation historique du rugby mondial s’observe, d’autres nouvelles plus réjouissantes apparaissent. De fait, le Chili participera à sa deuxième Coupe du monde de rugby, après celle en 2023. Cette performance aboutie de Los Cóndores est une nouvelle preuve de l’excellent développement des nations sud-américaines, dans le paysage du rugby international. Portée par un rugby argentin, qui espère compter sur des voisins remuants pour stimuler l’ovalie continentale, le sous-continent est une des terres de rugby en devenir, à n’en plus douter.

Au-delà d’être une franche réussite sportive, cette sélection chilienne de rugby profite aussi d’un engouement populaire notable au pays. Pour la réception des Samoa, l’équipe nationale a rassemblé plus de 20 000 supporters à Viña del Mar. Entre 2011 et 2021, le nombre de licenciés est passé de 18 755 à 27 765. De plus, cette réussite est appuyée par les pouvoirs publics chiliens. Ces derniers ont validé la construction d’un Centre de rugby haute performance à Santiago, pour un budget d’environ 1,3 million d’euros, à l’été 2024.

L'Amérique du Sud, ce continent qui veut développer son rugby - Loin des Bleus, près du cœur #16