RUGBY. 3 nouvelles sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2027 !

Ce week-end, trois sélections différentes ont obtenu leur billet pour la Coupe du monde de rugby 2027 : le Canada, les Tonga et l’Uruguay.

Alors que la Coupe du monde féminine bat son plein en Angleterre, les qualifications pour l’édition masculine de 2027, en Australie, se jouent autour du globe. Ainsi, trois nouvelles sélections ont obtenu un billet pour la prochaine édition de la compétition reine. Il s’agit de l’Uruguay, du Canada et des Tonga. On connaît désormais 21 des 24 qualifiés pour le mondial.

En Amérique du Sud, la finale du tournoi de qualification s’est jouée entre les deux principales formations du sous-continent, le Chili et l’Uruguay. Derrière l’ogre argentin, ces deux équipes se sont démarquées ces dernières années. Dans la ville chilienne de La Pintana, Santiago Arata et ses coéquipiers l’ont emporté face aux Cóndores (16-28). La rencontre a été marquée par un instant atypique, où un supporter a lancé un ballon sur le terrain pour perturber un temps fort des Teros.

Sur la partie nord du continent américain, le Canada a obtenu sa qualification grâce à la victoire du Japon aux États-Unis (21-47). Les Canucks s’étaient mis en bonne position dans la poule nord de la Pacific Nations Cup en battant les USA à Calgary (34-20), il y a deux semaines. À la surprise générale, cette sélection qui paraissait en crise depuis plusieurs années obtient donc une qualification directe pour le mondial.

Toujours en Pacific Nations Cup, les Tonga ont doublé leurs voisins des Samoa, en les battant au Teufaiva Stadium de Nuku'alofa (30-16) en août. Ce succès en ouverture de compétition leur a permis de décrocher la deuxième place de la poule océanienne, derrière les Fidji. Ce succès est notable par le fait que les Samoa se tiennent devant Ben Tameifuna et ses coéquipiers au classement World Rugby, depuis de longues années.

Course à la Coupe du monde 2027

Dans la course à la Coupe du monde 2027, il reste trois places à prendre. Ces trois dernières devraient trouver leurs titulaires d’ici à la fin de l’année. Ensuite, le tirage au sort des poules se fera au début de l’année 2026, pour une compétition qui se jouera près de 20 mois plus tard. Plus précisément, les phases de qualification directes continentales sont presque toutes terminées à travers le globe.

Désormais, il reste la rencontre entre les Samoa et les USA, dont le vainqueur décrochera une qualification directe, un barrage intercontinental et le tournoi de repêchage. Le barrage verra le perdant de la rencontre de Pacific Nations Cup citée affronter le Chili en match aller-retour. Ce dernier pourrait se jouer entre fin septembre et fin octobre et le vainqueur disputera la RWC 2027.

Ensuite, les repêchages se dérouleront à Dubaï aux Émirats arabes unis du 8 au 18 novembre 2025. Pour l’instant deux équipes sont déjà connues, parmi les sélections de la dernière chance, on compte la Belgique et la Namibie. Ensuite, le perdant du barrage intercontinental mentionné auparavant et le Brésil ou le Paraguay complèteront ce panel de prétendants à la Coupe du monde 2027.

Liste des sélections qualifiées pour la RWC 2027 :



Afrique : Afrique du Sud et Zimbabwe.

Amérique : Argentine, Uruguay et Canada.

Asie : Japon et Hong-Kong.

Europe : Irlande, France, Angleterre, Écosse, Italie, pays de Galles, Géorgie, Portugal, Espagne et Roumanie.

Océanie : Nouvelle-Zélande, Australie, Fidji et Tonga.