Ben Tameifuna et les Tonga joueront la Coupe du monde 2027 en Australie... grâce aux Fidji
Qualification validée, mission accomplie. Les Tonga seront au Mondial 2027 grâce à leur victoire initiale face aux Samoa et à la défaite de ces derniers face aux Fidji. Crédit image : Screenshot Youtube Rugby World Cup
Sans jouer, les Tonga valident leur place pour le Mondial 2027. Leur victoire face aux Samoa a suffi : les Fidji ont fait le reste.

Un billet validé… sans jouer

Parfois, il suffit de savoir patienter. Déjà vainqueurs des Samoa (30-16) lors de leur premier match dans cette Pacific Nations Cup 2025, les Tonga, bien que battues par les Fidjiens (32-10) n’avaient plus qu’à espérer une défaite samoane contre les Fidji pour décrocher leur qualif' directe à la Coupe du monde.

C’est chose faite. Résultat : Îliens joueront bien leur 10e Mondial (le 3e d’affilée), rejoignant ainsi les Fidji dans le club des heureux élus du Pacifique.

Si les Fidji ont logiquement survolé leur poule, les Tonga n’ont pas volé leur place. En s’imposant avec autorité à Nuku’alofa, dans une ambiance bouillante, ils ont mis fin aux espoirs samoans. 

Cap sur Denver pour les demies

Avant de penser à l’Australie en 2027 (du 1er octobre au 13 novembre), place au dernier carré de cette PNC 2025. Direction Denver, Colorado, où les Tonga affronteront le vainqueur de la Poule B (probablement le Japon, mais le Canada et les USA sont encore dans la course).

L’occasion de se tester face à une nation tier 1 ou montante, tout en gardant la dynamique positive enclenchée. Avec ce billet validé, les Aigles des mers deviennent la 19e nation qualifiée pour le Mondial.

Pour rappel, la coupe du monde 2027 se jouera pour la première fois à 24 nations. Avec six poules de quatre et un huitième de finale pour la première fois dans l'histoire du tournoi. 

Ils espéreront enfin franchir le cap des phases de poules, un objectif qui leur a toujours échappé, malgré des campagnes parfois convaincantes. Classés 17es au classement World Rugby, ils attendront avec impatience le tirage des poules prévu en décembre prochain.

