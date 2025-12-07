‘‘Une cicatrice’’ : on a vu le docu sur France – Springboks 2023 et il ne va pas plaire à tout le monde…

Plus de deux ans après le traumatisme, peut-on regarder ce match sous un autre regard ? Voilà la prise de position du documentaire “Tests of Time : France v South Africa”, publié sur Rugbypass ce vendredi 5 décembre. Accompagnée du sous-titre “Est-ce le meilleur match de tous les temps ?”, cette réalisation se concentre sur le scénario du quart de finale de la Coupe du monde 2023, où les Bleus s’étaient inclinés face aux Springboks (28-29).
‘‘On n'est pas au même niveau’’, Galthié admet les failles du XV de France et change sa méthode
Ce documentaire fait partie d’une série de documentaires, mettant en lumière les rencontres les plus marquantes de l’histoire du ballon ovale. Il s’agit du deuxième épisode de cette série, diffusée en VO (audio anglais) sur Rugbypass TV. Le premier traitait d’un autre quart de finale du dernier mondial en date, celui qui a vu la Nouvelle-Zélande renverser l’Irlande (24-28), en déjouant les pronostics.
Sur un peu moins de 50 minutes, des journalistes et consultants anglophones analysent cette rencontre, au fil de ses actions les plus marquantes. Certains intervenants sont bien connus dans nos contrées, comme l’Irlandais Bernard Jackman et l'Écossais Johnnie Beattie. Les deux hommes venus d’outre-Manche ont joué ou entraîné en Top 14. Le second réside même en France. Par ailleurs, il est important de noter qu’aucun invité Sud-Africain ou Français n’a été convié pour s’exprimer.
En essayant de donner la parole à des experts non biaisés par un quelconque chauvinisme, le documentaire de Rugbypass cherche à faire un pas de recul, pour observer la situation dans son ensemble. À travers des actions marquantes et des angles affirmés, la production finale est intéressante, mais élude parfois un peu trop vite certains aspects du match. Toutefois, certaines situations polémiques possèdent leur séquence dédiée, comme la transformation contrée par Cheslin Kolbe ou le geste critiqué d’Eben Etzebeth, signalés comme un en-avant volontaire par certains, devant son en-but.
Ces retours qui vont faire beaucoup de bien à la mêlée du XV de France en vue du 6 Nations 2026
Le ciel est tombé sur la tête des Bleus
Contrairement à ce que l’on a pu observer dans l’espace médiatique français, qui s’est surtout focalisé sur l’arbitrage, cette vidéo se focalise énormément sur l’ambiance et le contexte qui entouraient cette rencontre. Les intervenants appuient énormément sur la pression qui reposait sur les épaules du XV de France, pour le mondial qu’elle jouait à la maison.
“La France était devenue, tout simplement, imbattable au Stade de France, elle avait cette incroyable série de 17 victoires consécutives à domicile”, note Rupert Cox, commentateur de la rencontre pour Sky Sports. “Un vague de bruit déferlait depuis les tribunes du Stade de France”, relate Johnnie Beattie. De son côté, le journaliste irlandais Murray Kinsella expliquait que “le sol vibrait” et qu’il était possible de “physiquement ressentir cette pression, capable de hérisser les poils”.
Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. La France s’est inclinée et les supporters ont vu la flamme s’éteindre. À la toute fin du documentaire, plusieurs journalistes parlent de cette rencontre comme d’une “cicatrice” pour le XV de France. Toutefois, certains observateurs se montrent très enthousiastes pour l'avenir des Bleus. “Ce groupe va utiliser ses cicatrices pour aller devenir plus fort. Je pense qu’ils ne vont pas se perdre en route. Le système du rugby français les met dans les meilleures conditions possibles”, argue Murray Kinsella. “La France conserve de grosses chances de gagner, en 2027. Je pense qu’ils se sont installés parmi les meilleurs et qu’ils resteront à cette place sur la prochaine décennie”, affirme Johnnie Beattie.
RUGBY. Face au racisme, Rassie Erasmus raconte le capitanat de Siya Kolisi chez les Springboks
Le sang-froid des Springboks
Si le documentaire angle les observations faites autour des Bleus sur la pression qui reposait sur leurs épaules, à domicile. Il fait le choix de mettre en avant la mentalité des Springboks, sur cette même rencontre. Lucides, expérimentés et prêts à tout pour déstabiliser leurs adversaires, ils sont traités sans l’œil critique et accusateur, dont le public et les médias français en ont fait le discours majoritaire dans l’Hexagone.
Entre autres, plusieurs points sont mis en avant pour illustrer ce sang-froid. Les observateurs pointent notamment du doigt l’attitude française sous les ballons hauts et la capacité qu’a eue l’Afrique du Sud à utiliser cette faiblesse à son avantage. “Les Français ont semblé incapables d’apprendre de leurs erreurs en cours de rencontre, sur les ballons hauts. L’Afrique du Sud en a donc fait sa stratégie”, notifie Daniel Gallan, journaliste pour Rugbypass et le Daily Mail.
C’était tout de même surprenant de voir que le XV de France manquait de préparation dans la réception des ballons hauts. Ils semblaient inconfortables par rapport à ça, alors que c’est une des qualités évidentes et connues des Springboks. Ils défient leurs adversaires dans ce secteur. Les premiers essais étaient vraiment des erreurs grossières pour un match de ce niveau.” — Murray Kinsella, journaliste pour The42.ie
Équipe de France. Ballons hauts, retour des vestiaires... Ce que les Bleus devront améliorer
Ensuite, un court focus est réalisé sur l’arrêt de volée de Damian Willemse, juste avant la mi-temps, où l’arrière a demandé la mêlée. Une option presque jamais utilisée dans le rugby moderne.
Devant la caméra, Rupert Cox trouve que ce choix des champions du monde et ses conséquences directes ont été une démonstration de force perturbante pour les locaux : “Sincèrement, qui fait ça ? Qui voudrait jouer une mêlée volontairement dans ses propres 22 mètres. Ça, c’est vraiment la marque de fabrique de Rassie Erasmus. Si on veut traduire cette action, on pourrait dire : « On est meilleur que vous dans ce secteur de jeu. On pense que l’on peut gagner une pénalité à tout moment, peu importe où l’on se trouve sur le terrain. » ” Juste après, les Springboks récupéraient effectivement une pénalité, leur donnant raison.
En conclusion, ce documentaire permet d’effectuer une approche différente de cette rencontre, depuis le point de vue d’un spectateur neutre. Ainsi, si jamais la blessure de l’élimination est encore ouverte, le moment ne risque pas d’être forcément des plus agréables. Si ce n’est pas votre cas, et que votre compréhension orale de la langue de Shakespeare est bonne, c’est une production qui vaut le détour.
XV de France. Une préparation optimisée pour être ''à jamais les premiers'' : Galthié optimiste mais réaliste
balobal
Vous voulez dire que ça fait mille an qu'on sait que les autres sont bon en l'air et pas nous ?
pascalbulroland
La valse des protocoles commotion qui a permis aux Boks de finir plus frais n'est jamais détaillé dans ce match...
On perd tout seul ce match largement à notre portée à l'époque.Certes, il y a eu des décisions arbitrales surprenantes, mais nous n'avons pas assez maîtrisé notre sujet pour mettre notre défaite sur le dos de l'arbitre.
LAmiDeTous
L'Afrique du sud n'a pas maitrisé son sujet non plus.La perception de la maitrise est conditionné par l'absence d'arbitrage. L'arbitre siffle sur le grattage, on dit que l'Afrique du sud perd le match sur un manque de maitrise. L'arbitre siffle un essai de pénalité, on dit que l'Afrique du sud perd le match sur un manque de maitrise. C'est bien plus facile d'apparaitre en maitrise quand l'arbitre ne punit pas les manques de maitrise.
lebonbernieCGunther
Ben moi, hier, j'ai vu Bulls-UBB et ça m'a beaucoup plu... 😉
Pour le reportage en question (pas encore regardé), rien de neuf, il passe en revue ce que tout le monde a fini par admettre: on s'est fait enfler sur des actions déterminantes*, mais les Boks ont été mentalement plus forts (à l'image de cette fameuse mêlée demandée après l'arrêt de volée) et on a commis de grosses fautes sur ballons haut, comme depuis le Tournoi 2023 (et comme aujourd'hui encore).
*Je vais pas refaire la longue liste des actions polémiques, mais revenir sur une seule, peu commentée: en tout début de rencontre, sur l'aile de LBB, alors que notre Bip-Bip est en position d'aplatir le premier essai bleu, un sud af' sort le ballon volontairement à la main en ballon mort. La règle est on ne peut plus claire! C'est carton jaune et essai de pénalité. Mais comme on est à la 2ème ou 3ème mn de jeu, qu'il n'y a (déjà) pas d'appel à la vidéo, ou alors très sommairement, ça passe pour les Boks et pas pour nous... Ce match restera dans les "anales"...
Pianto
oui, ça ne devrait pas plaire à beaucoup de monde.
Pour moi, qui dit depuis le début qu'en premier lieu, on n'a pas fait un assez bon match pour les battre, multipliant les erreurs, davantage que l'arbitre à qui je peux trouver une erreur claire (la pénalité qu'il aurait du siffler à Kwagga Smith au lieu de le récompenser), pas de grosse surprise.
HookAHooker
Tout à fait d’accord on a pas su rester lucide et exploiter leur erreur et on a été puni à chacune de nos erreurs. Les sudaf sont restés froid dans leur tête malgré la tension et les provocations qu’ils faisaient. Lors du dernier match on était plus prêt sur les ballon haut pas de soucis les sudaf sortent la carte mêlée. Je dirais que c’est presque plus facile de les battre chez eux tellement cette équipe se nourrit de l’adversité.
LAmiDeTous
C'est toujours plus facile de rester serein quand on se trouve du bon côté du manche. Les joueurs français sont restés bien calmes malgré les errances d'arbitrage, les Africains du sud qui voyaient la pièce de l'arbitrage tomber systématiquement de leur côté pouvaient se permettre d'être sereins.
lebonbernieCGunther
Je me souviens que tu avais été, courageusement, l'un des premiers à dire qu'on avait commis trop d'erreurs, principalement sous ballons hauts, pour remporter ce match. Mais si ce constat était tout à fait juste, tu étais tombé dans l'excès inverse du chauvinisme en occultant les responsabilités de l'arbitrage. Je dis "arbitrage", car il n'y pas que B.O.K. qui foire son match, mais toute l'équipe arbitrale: lui-même en premier lieu, mais aussi le responsable vidéo et celui en charge de surveiller les changements, car là aussi, le Boks ont triché en faisant rentrer et sortir X joueurs quand bon leur semblait. Alors on a merdé, oui, mais y'a pas que ça.
Pianto
c'est à dire que pour moi, perdre à cause de l'arbitre, ça n'arrive jamais.
Il faut avoir tout bien fait et ne pas avoir été récompensé à cause d'une erreur d'arbitrage.
Là ok mais ça n'arrive jamais, on fait toujours des erreurs.
A partir du moment où l'arbitre est humain, on doit accepter ses erreurs et tenir d'abord et avant tout compte des nôtres, celles qu'on maitrise, celles qu'on peut éviter, pour déterminer qui aurait mérité de gagner le match.
Donc l'arbitre a fait quelques erreurs et nous on en fait le double et des grossières donc on n'a rien à lui mettre sur le dos.
Les gens disent "oui mais malgré nos erreurs, on aurait pu gagner si l'arbitre ne s'était pas trompé."
C'est ce raisonnement que je n'accepte pas.
Les erreurs des joueurs sont acceptées parce que "c'est le jeu, le jeu provoque des fautes" mais l'arbitre doit être parfait, ses erreurs à lui sont scandaleuses (parce qu'il est pro, parce qu'il y a la vidéo, etc.)
Pour moi, si tu ne domines pas ton adversaire suffisamment pour ne pas être à la merci d'une erreur d'arbitrage, ce n'est pas un scandale que tu perdes. Je vois ça comme un rebond récalcitrant, un fait de jeu, etc. On a les boules mais c'est comme ça, il faut l'accepter.
On doit balayer devant sa porte et assumer ses propres manques plutôt que de demander l'exemplarité aux autres pour nous permettre de gagner.
Gonze à l`eau t`es fada !
Pour moi sa principale erreur est sur l'action d’anti-jeu d’Etzebeth qui annihile une action d'essai.
Pour le grattage de Smith, c’est une situation difficile à arbitrer car cela va très vite. À la limite son erreur est de ne pas se déjuger avec le ralenti mais je peux comprendre le fait de ne pas vouloir donner trop de pouvoir au réalisateur des matchs.
Sinon le match on le perd tout seul sous les ballons haut et en mêlée.
LAmiDeTous
L'arbitrage vidéo ne sert à rien.
Pianto
pour moi, il n'y a pas de faute d'Etzebeth, la balle ne part pas vers l'avant.
lebonbernieCGunther
Bien sûr que si! Il existe un plan, perpendiculaire à l'action et pile à hauteur d'Etzebeth et on voit clairement la balle tomber 20 ou 30 cm devant la verticale de la main du joueur, et par ailleurs, il ne cherche absolument pas à se saisir de la balle, mais tape dessus pour pourrir l'action. Alors que tu arbitres la règle stricto sensu (en-avant ou pas en-avant) ou bien que tu privilégies l'esprit de la règle (le joueur a-t-il cherché à se saisir de la balle ou a-t-il voulu pourrir l'action) dans les deux cas, Etzebeth est fautif.
Pianto
tu n'es absolument pas obligé de te saisir de la balle, tu peux la volleyer vers l'arrière pour la rabattre chez toi, c'est ce qu'essaie de faire Penaud sous chaque ballon haut.
Je n'ai jamais vu ce plan dont tu parles. Et si on a besoin de trouver huit jours plus tard, le bon plan, on ne peut pas dire que l'en-avant est clair et évident. Rappelons que vérification d'en-avant n'est pas une situation d'utilisation du TMO. L'arbitre dit jeu, c'est jeu.
LAmiDeTous
Sauf que soit le ballon est parti vers l'avant soit il n'est pas parti vers l'arrière. Et ça, ça n'est pas dépendant de l'arbitrage... Enfin, pour les simples d'esprit, pour qui les choses existent en dehors de leur perception.
dusqual
ah beh si on se place au delà de l'arbitrage, ce qui en ressort c'est qu'erasmus a mangé le cerveau de galthié
Gonze à l`eau t`es fada !
Pour les non anglophones il existe la traduction automatique de YouTube.
Il suffit de l’activer dans les paramètres (la roue crantée), parfois il faut d'abord activer les sous titres en anglais avant d'y avoir accès.