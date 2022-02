Équipe de France. Ballons hauts, touches, retour des vestiaires... Ce que les Bleus devront améliorer

Même si le XV de France est aujourd'hui l'une des meilleures équipes du monde, certains domaines plombent les Bleus, les mettant en difficulté dans des matchs couperets.

Auréolé par sa victoire face à l'Irlande samedi dernier, le XV de France est actuellement l'une des meilleures nations du monde. Capables de mettre des essais à n'importe quelle équipe, les Bleus sont aujourd'hui les seuls à pouvoir encore rêver d'un Grand Chelem. Mais avant de toucher le Graal, il leur faudra se déplacer consécutivement en Écosse et au Pays de Galles, avant d'accueillir pour finir le XV de la Rose. Et pour ce faire, on a donc décidé de relever ce qui clochait dans le jeu tricolore. De petits détails certes, qui ne remettent pas en cause les dernières performances incroyables des hommes de Fabien Galthié, mais qui devront être un maximum gommés afin de maîtriser les rencontres de bout en bout. D'autant que ces détails sont assez récurrents au fil des matchs.

Sur les dernières sorties du XV de France, on a pu apercevoir un pack dominateur, avançant sur les impacts. Ce fut le cas face à l'Irlande, mais également face à la Nouvelle-Zélande ou encore contre l'Argentine. Une puissance qui s'est naturellement matérialisée en mêlée, où les Bleus ont récupéré 6 pénalités depuis le début du tournoi (meilleure équipe dans ce domaine). En revanche, ce qui cloche devant, c'est le domaine de la touche. Bien entendu, elle est loin d'être catastrophique : les coéquipiers de Marchand en ont perdu 4 sur 11 face à l'Irlande, mais également 3 sur 12 face à l'Italie. Des munitions gâchées, surtout lorsque l'on connaît la force des ballons portés dans les 22 mètres adverses. Rajoutons néanmoins une nuance ici : la France perd quelques ballons en touche, mais en gagne aussi (ou du moins gêne ses adversaires) énormément ! Par exemple, les Bleus ont fait cafouiller de nombreuses balles au XV du Trèfle, qui est pourtant l'un des meilleurs alignements du monde.