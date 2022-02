Équipe de France. ANALYSE. Pourquoi Gaël Fickou est-il indispensable chez les Bleus ?

Ce samedi, Gaël Fickou nous a encore offert une performance de haut vol face aux Irlandais. Une dynamique incroyable chez les Bleus, qui fait de lui l’un des hommes forts du XV de France.

Ces derniers temps, les Gabin Villière, Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Grégory Alldritt sont devenus les chouchous des supporters (et des médias), grâce à leurs performances incroyables sous le maillot tricolore. Une reconnaissance totalement méritée, mais qui ne doit pas éclipser les prestations d’autres joueurs, tout aussi importants. Et notamment de Gaël Fickou, qui est à l’heure actuelle l’un des meilleurs centres du monde. Plus discret que certains de ses coéquipiers, le Racingman a pourtant une importance capitale dans le système de jeu mis en place par Fabien Galthié. Véritable leader de ce groupe, on a donc décidé de mettre en lumière le joueur aux 68 sélections, en analysant en particulier son match face à l’Irlande.

Bien moins sévère que Louis de Funès dans le film de Serge Korber (1970), Gaël Fickou possède néanmoins son sens d’orchestrer un groupe pour en tirer le meilleur. Désigné comme capitaine de la défense depuis quelques années, mais également comme second capitaine durant ce tournoi (derrière Antoine Dupont), l’ancien Parisien ne cesse de mettre de l’ordre dans le collectif tricolore, surtout lors des moments durs. Ce dernier réorganise bien souvent la ligne défensive du XV de France, en ne cessant de se déplacer pour combler les trous. On le voit notamment sur cette première image, dresser le rideau bleu, après un coup de pied de dégagement.