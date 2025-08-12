TOP 14. Vers un contrat béton pour Yannick Bru à l'UBB, loin du XV de France ?

Selon Sud Ouest, la prolongation de Yannick Bru à l’UBB jusqu’en 2029 ne comporterait aucune clause pour rejoindre le XV de France en 2028.

Pas de passe-droit vers Marcoussis

L’Union Bordeaux-Bègles et Yannick Bru discutent d’un nouveau bail qui pourrait lier le technicien au club jusqu’en 2029. Mais selon Sud Ouest, cette prolongation n’ouvrirait pas la porte aux Bleus en 2028. XV de France. Yannick Bru postule (déjà) sans le dire : et si c'était lui le prochain sélectionneur des Bleus ?Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, Bru pourrait donc prolonger de deux saisons supplémentaires. Mais détail important : le document ne contiendrait aucune clause de sortie en cas d’appel du XV de France après le mandat de Fabien Galthié, fixé à juin 2028.

Bru, un profil qui intrigue pour les Bleus

En clair, si les dirigeants de la FFR veulent le récupérer à ce moment-là, il leur faudra discuter directement avec l’UBB… et sans doute sortir le chéquier. Mais on doute que Marti laisse partir son coach si facilement. D'autant qu'il n'est pas acquis que ce dernier souhaite retrouver la sélection en qualité de sélectionneur après avoir a été un des adjoints. RUGBY. Ugo Mola, au Stade Toulousain jusqu’en 2031… ou sélectionneur du XV de France après 2027 ?Depuis plusieurs mois, le nom de Yannick Bru revient régulièrement dans les conversations autour de l’après-Galthié. Son parcours, son expérience internationale et son style de management séduisent certains observateurs. Les deux finales de TOP 14 de rang ainsi que le titre historique en Champions Cup ne font que renforcer sa cote. Mais avec un engagement ferme à Bordeaux, la donne change.

Priorité au projet girondin

Pour l’UBB, ce choix est clair : verrouiller un entraîneur qui a permis au club de franchir un cap et de se mêler à la lutte pour le Bouclier. Rester dans la continuité, éviter toute incertitude à moyen terme et donner un cap clair au vestiaire.

De son côté, Bru montre qu’il croit dans le projet bordelais. Et que, pour le moment, la seule échéance qui compte est celle du Top 14 et de la coupe des champions.

En attendant, la succession de Galthié reste un sujet sensible. D’autres noms circulent, comme celui d'Ugo Mola, présenté comme le successeur naturel de Galthié, mais rien ne dit que la FFR aura carte blanche pour approcher les entraîneurs déjà sous contrat. Il faut aussi que ceux-ci aient la volonté de prendre les reines de la sélection tricolore. Un job qui n'est pas de tout repos.