TOP 14. Vers un contrat béton pour Yannick Bru à l'UBB, loin du XV de France ?

Pas de passe-droit vers Marcoussis
L’Union Bordeaux-Bègles et Yannick Bru discutent d’un nouveau bail qui pourrait lier le technicien au club jusqu’en 2029. Mais selon Sud Ouest, cette prolongation n’ouvrirait pas la porte aux Bleus en 2028.XV de France. Yannick Bru postule (déjà) sans le dire : et si c'était lui le prochain sélectionneur des Bleus ?Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, Bru pourrait donc prolonger de deux saisons supplémentaires. Mais détail important : le document ne contiendrait aucune clause de sortie en cas d’appel du XV de France après le mandat de Fabien Galthié, fixé à juin 2028.
Bru, un profil qui intrigue pour les Bleus
En clair, si les dirigeants de la FFR veulent le récupérer à ce moment-là, il leur faudra discuter directement avec l’UBB… et sans doute sortir le chéquier. Mais on doute que Marti laisse partir son coach si facilement. D'autant qu'il n'est pas acquis que ce dernier souhaite retrouver la sélection en qualité de sélectionneur après avoir a été un des adjoints. RUGBY. Ugo Mola, au Stade Toulousain jusqu’en 2031… ou sélectionneur du XV de France après 2027 ?Depuis plusieurs mois, le nom de Yannick Bru revient régulièrement dans les conversations autour de l’après-Galthié. Son parcours, son expérience internationale et son style de management séduisent certains observateurs. Les deux finales de TOP 14 de rang ainsi que le titre historique en Champions Cup ne font que renforcer sa cote. Mais avec un engagement ferme à Bordeaux, la donne change.
Priorité au projet girondin
Pour l’UBB, ce choix est clair : verrouiller un entraîneur qui a permis au club de franchir un cap et de se mêler à la lutte pour le Bouclier. Rester dans la continuité, éviter toute incertitude à moyen terme et donner un cap clair au vestiaire.
De son côté, Bru montre qu’il croit dans le projet bordelais. Et que, pour le moment, la seule échéance qui compte est celle du Top 14 et de la coupe des champions.
En attendant, la succession de Galthié reste un sujet sensible. D’autres noms circulent, comme celui d'Ugo Mola, présenté comme le successeur naturel de Galthié, mais rien ne dit que la FFR aura carte blanche pour approcher les entraîneurs déjà sous contrat. Il faut aussi que ceux-ci aient la volonté de prendre les reines de la sélection tricolore. Un job qui n'est pas de tout repos.
gilbertgilles
"Un job qui n'est pas de tout repos". C'est pas la mine quand même! Il y en a beaucoup qui aimeraient prendre les emm*rdes du poste et le paquet d'Euros qui vont avec! Faudrait relativiser, il y a des gars qui en bavent vraiment dans la vraie vie et pour des clopinettes!
Jak3192
Trouver de très bons joueurs, est une chose
Mais trouver UN très bon coach, est autrement plus difficile.
Comme Mola à Toulouse,
Bru n'est pas prêt de partir de Bordeaux
pascalbulroland
C'est une très bonne nouvelle pour l'UBB.
L'EDF peut attendre Bru le temps qu'il faudra , ce dernier ayant déjà donné ( et on sait comment ça s'est fini ) , l'avenir c'est l'UBB pour lui, et vu ce qu'il a déjà réussi , ça s'annonce très bien pour les supporters...
P243151
Brunel plus grand sélectionneur de l’ère professionnelle
potemkine09
😂😂😂
Il fallait l'oser celle-là 😋
Yonolan
D'abord je ne sais pas si Bru est intéressé par une nouvelle expérience en EDF à ce stade
Bon il a quant même été surement un peu échaudé par la précédente
Vous vous rappelez que le Gitan fut viré pour faute lourde et que Bernie expliqua que ses services juridiques lui avaient donné le feu vert pour ce licenciement , déclaré par la suite abusif
Etonnant quand ces mêmes services juridiques conseillèrent une transaction pour Dubois et Bru...Impayable ce Bernie
Plus sérieusement il a tout ce dont peut rêver une entraineur
Une équipe jeune qui a de belles années devant elle et qui a commencé à remplir l'armoire au trophées
Un grand stade et un public qui suit et la confiance de son patron sans oublier, parce que c'est important des finances saines
Quand on sait que le très haut niveau se joue aussi dans les détails, la durée à l'UBB va lui permettre aussi de peaufiner la machine
Donc c'est surement un très bon choix d'autant qu'il n'a que 52 ans et que donc il pourra postuler encore à l'EDF
Belle nouvelle pour lui et l'UBB
lebonbernieCGunther
Marti avait déjà laissé partir Burnel il y a quelques saisons, là, c'est autre limonade!
gilbertgilles
Il avait même ( peut être?) poussé un soupir de soulagement! 😂