RUGBY. Ugo Mola, au Stade Toulousain jusqu’en 2031… ou sélectionneur du XV de France après 2027 ?

Ugo Mola, fidèle au Stade Toulousain, se prépare peut-être à un futur défi : une clause lui permettrait de rejoindre les Bleus en 2027 si la FFR fait appel à lui.

Le Stade Toulousain et Ugo Mola, c’est une histoire qui continue de s’écrire. Selon Le Figaro, l’entraîneur des Rouge et Noir serait sur le point de prolonger son contrat avec le club jusqu’en 2031. Il est pour l'heure engagé jusqu'en 2027.

Une excellente nouvelle pour le géant toulousain, tant l’apport de Mola depuis sa prise de fonctions est indéniable : quatre Brennus et deux Coupes d’Europe, rien que ça. Mais un détail du contrat attire particulièrement l’attention.

Une clause en vue de 2027

D’après les informations dévoilées, une clause spéciale pourrait permettre à Ugo Mola de quitter son poste à la fin de la saison 2027. Une condition qui prend tout son sens en regardant le calendrier : 2027 marquera la fin du second mandat de Fabien Galthié à la tête du XV de France. La Fédération Française de Rugby pourrait alors voir en Mola un successeur naturel.

Cette option stratégique est loin d’être anodine. Mola, souvent évoqué comme le candidat idéal pour le poste de sélectionneur, bénéficie d’une cote immense grâce à son sens du jeu et sa gestion humaine.

Si Mola a toujours affirmé son attachement au Stade Toulousain, ne ferme pas non plus la porte sur son ambition. En septembre dernier, il évoquait son intérêt pour le XV de France, tout en flirtant avec l’idée d’un défi à l’étranger. Mais ce possible départ en 2027 reste conditionné à une proposition de la FFR, ce qui n’est pas encore une certitude.

Un choix gagnant pour le Stade et Mola

Pour le Stade Toulousain, la prolongation de Mola jusqu’en 2031 offre une stabilité précieuse. Pour le technicien, cette clause lui permet d’envisager sereinement un futur défi national, sans compromettre son engagement envers le club.

Reste à savoir si, après l’Australie 2027, Ugo Mola choisira les Bleus. Une chose est sûre : le rugby français pourrait encore profiter du talent de cet entraîneur hors pair.