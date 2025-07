TOP 14. Sans Niniashvili mais avec les électriques Gabin Lorre et Wainiqolo : attention au LOU en 2025-2026 !

Le LOU perd son facteur X mais se renforce avant deux talents offensifs, Lorre et Wainiqolo. À quoi pourrait ressembler le XV type 2025-2026 du Lyon ?

Après une saison 2024-2025 difficile, marquée par le retour de Karim Ghezal, en tant qu'entraîneur en chef, le LOU rugby souhaite se relancer. Car après être tombé en finale de la Challenge Cup, alors que c'était un objectif, la fin de saison de Lyon, à partir du mois d'avril, a viré au cauchemar. D'autant plus que cela a amputé les chances de qualification en phase finale de Top 14,. Et pour la saison prochaine, à quoi pourrait ressembler le XV type du LOU ?

Niniashvili s'en va, Lorre et Wainiqolo arrivent

Durant un temps, avant d'apercevoir les renforts, les supporters lyonnais ont cru au cauchemar justement, avec la perte de Davit Niniashvili. Le Géorgien était vraiment le facteur X de cette équipe, mais a préféré changer d'air pour La Rochelle. Martin Page-Relo, international italien, a également plié bagage, alors qu'il était installé dans la rotation à la mêlée. Voici les départs au LOU :

Mais si la perte de Niniashvili est très importante pour le collectif lyonnais, les arrivées de Jiuta Wainiqolo et Gabin Lorre notamment, amortissent son départ. Car si l'un, le fidjien, peut faire des miracles par ses appuis et sa vitesse sur le synthétique de Gerland, l'autre a brillé toute l'année à Béziers et pourrait faire de même à Lyon. Ajouter à cela le prometteur, et étonnant scoreur, Thomas Moukoro, qui a du talent à faire valoir, sur une pelouse favorable pour ses qualités. Voici les arrivées à Lyon :

Émulation importante au talon

Et pour la saison prochaine, le LOU a, sur le papier, une belle équipe pour jouer les phases finales. À gauche de la mêlée, Jérôme Rey, Hamza Kaabèche et Thomas Moukoro se disputeront la place de titulaire. Le premier ayant certainement une longueur d'avance sur les deux autres, tandis que le dernier aura sa carte à jouer. Cedate Gomes Sa et Jermain Ainsley se disputeront la place à droite.

Au talon, la concurrence est rude avec 3 joueurs qui pourrait être titulaires. Avec d'abord, Guillaume Marchand, en place depuis plusieurs années, Camille Chat ensuite, arrivé en cours de saison, et Mathis Sarragalet, nouveau venu en provenance de Grenoble. La paire Mickaël Guillard et Théo William, devrait prendre place, sans trop de surprise, dans la cage.

Le recrutement de Sam Simmonds pourrait rebattre les cartes en troisième ligne même si Arno Botha fait le boulot et semble bien installé. Dylan Cretin et Saginadze devrait l'accompagner, tandis qu'Antoine Déliance, capitaine du XV de France U20 par intermittence l'année écoulée, pourrait gratter du temps de jeu.

Masi pour chambouler la hiérarchie au centre ?

La charnière sera inchangée pour sûr, avec la paire Couillourd-Berdeu qui fonctionne depuis des années ensemble maintenant. Au centre, Théo Millet et Josiah Maraku sont bien installés au poste, mais le récent transfert de Ioesefo Masi pourrait rebattre les cartes.

L'arrivée de Wainiqolo devrait déclasser Rattez et Ioane dans la hiérarchie des ailiers, Ethan Dumortier certainement un cran devant. Le poste de 15 sera l'occasion de voir une bataille entre Alexandre Tchaptchet et Gabin Lorre. Le talent de l'ex-Biterrois pourrait faire la différence, lui qui est amené à prendre la relève de Nianishvili. Voici à quoi pourrait ressembler le XV type de Lyon, pour la saison 2025-2026 :

