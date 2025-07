Coupe du monde. Trois ans de boulot pour ce moment : les Bleues ont faim et veulent aller jusqu'au bout

Le XV de France féminin se prépare activement pour la coupe du monde. Les Bleues entendent bien aller le plus loin possible dans cette compétition.

À un mois d'un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine 2025, l’équipe de France affine ses réglages du côté de Tignes. En poste depuis trois ans, Gaëlle Mignot et David Ortiz abordent la dernière ligne droite d’un cycle construit avec méthode et ambition. Objectif : performer en Angleterre et rêver grand.

Une défaite fondatrice et des ambitions claires

Malgré une courte défaite (43-42, NDLR.) face à l’Angleterre lors du dernier Tournoi, les Bleues ont marqué les esprits. Et pour Gaëlle Mignot, ce revers a agi comme un catalyseur : « Le match contre l’Angleterre nous a donné beaucoup d’appétit. On sent qu’on n’est pas très loin de basculer dans quelque chose d’ultra positif. » Lucide mais confiante, elle assume via le site de la FFR le statut d’outsider du XV de France : « L’objectif, clairement, c’est de tout mettre en œuvre pour aller jusqu’au bout. »

Pour David Ortiz, ce Mondial est l’aboutissement d’un vrai projet : « On avait une vision claire de là où l’on voulait aller. Les trois ans de travail nous ont apporté pas mal de richesses et d’enseignements. » Les derniers mois ont été marqués par un Tournoi positif et une dynamique retrouvée. Place désormais à la montée en puissance.

Une prépa pensée comme une aventure humaine

Avec 38 joueuses retenues pour cette préparation, le staff a voulu instaurer un climat propice à la performance… mais aussi à la cohésion. « On a essayé de trouver l’équilibre pour permettre un épanouissement total. Avant de vivre une aventure sportive, on veut vivre une aventure humaine. » Les mots de Gaëlle Mignot résonnent comme une déclaration de méthode.

Le groupe sera réduit à 32 joueuses début août. D’ici là, plusieurs blocs de préparation permettront de peaufiner l’effectif. Ortiz insiste : « Il faut anticiper pour être le moins impacté possible par les aléas d’une compétition longue. » Polyvalence, équilibre des lignes, expérience : chaque détail compte.

Un choc contre les Anglaises pour se jauger

Dernier test au programme : un match de préparation contre l’Angleterre, chez nous, en France. Un rendez-vous fort. « On l’aborde comme une étape. C’est une grosse opportunité pour savoir où l’on en est », explique Mignot. D’autant que les Bleues ouvriront leur Mondial face à l’Italie, un adversaire toujours piégeux.

Les mots sont forts, la vision claire, l’énergie palpable. Le XV de France féminin avance vers sa Coupe du monde avec détermination, entouré d’un staff qui n’a rien laissé au hasard. Et avec une envie immense d’emmener tout le rugby français dans son sillage.