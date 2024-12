220 000 billets vendus : incroyable engouement la Coupe du Monde de Rugby féminine 2025

Une réussite avant l’heure : À huit mois du coup d'envoi, la Coupe du Monde féminine 2025 explose les ventes. Inclusivité, spectacle et ferveur internationale sont au rendez-vous.

La Coupe du Monde de Rugby féminine 2025, qui se tiendra en Angleterre, s’annonce historique à plus d’un titre. À huit mois du match d'ouverture entre l'Angleterre et les États-Unis, prévu le 22 août au Stadium of Light de Sunderland, l'engouement des supporters est sans précédent.

En effet, avec plus de 220 000 billets déjà vendus, cette édition s'inscrit comme la plus rapide à atteindre de tels chiffres dans l’histoire du tournoi.

Une demande jamais vue

Pendant la fenêtre de demande de billets, ce ne sont pas moins de 90 000 places qui ont trouvé preneur, s'ajoutant aux 130 000 vendues lors de la prévente.

Cet engouement a contraint les organisateurs à organiser des loteries pour certains matchs très prisés, notamment ceux de poules de l’Angleterre et la finale au légendaire stade de Twickenham. Un signal fort pour le rugby féminin, qui confirme son ascension spectaculaire sur la scène internationale.

Autre fait marquant : des fans de 72 pays ont déjà réservé leur place, avec une parité parfaite entre hommes et femmes parmi les acheteurs. Cette diversité souligne la portée universelle de l'événement et son ambition de devenir la Coupe du Monde féminine la plus inclusive jamais organisée.

« Des souvenirs inoubliables » en perspective

Sarah Massey, directrice générale de l’événement, ne cache pas son enthousiasme via le communiqué de World Rugby :

Battre des records de vente de billets n'est qu'un début - nous nous préparons à un tournoi qui promet d'être inclusif, divertissant et incontournable pour les fans comme pour les joueuses. Nous sommes impatients d'accueillir le monde entier en Angleterre l'année prochaine pour célébrer l'apogée du rugby féminin devant des foules sans précédent et créer ensemble des souvenirs inoubliables.

L’édition 2025 ne se contentera pas de marquer les esprits par son affluence. Organisée dans huit villes anglaises, elle ambitionne de propulser le rugby féminin vers une reconnaissance planétaire, tout en offrant un spectacle unique à ses supporters.

La prochaine étape pour les passionnés ? S’assurer une place parmi ces foules historiques et vibrer devant ce qui promet d’être la plus grande fête du rugby féminin jamais vue.