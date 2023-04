Rugby. L'Italie espère organiser les coupes du monde 2035 et 2037 grâce à un partenaire de choix

La fédération italienne de rugby s'est positionnée auprès de World Rugby pour organiser la coupe du monde 2035 et compte sur la fédération de football pour appuyer sa demande.

Après que la fédération japonaise de rugby s'est positionnée comme prétendante à l'organisation de la coupe du monde de rugby 2035 (hommes) et 2037 (femmes) en avril dernier, c'est l'Italie qui vient se proposer à World Rugby. Le Japon veut accueillir la Coupe du monde de rugby dans un avenir procheLa Fédération Italienne (FIR) voudrait encadrer sa première compétition internationale de rugby masculine et féminine de son histoire. Les Transalpins comptent sur l'appui de la Fédération Italienne de football, qui voudrait organiser l'Euro 2032. D'après un communiqué officiel, "La Fédération italienne de rugby exprime son soutien total à la candidature de la fédération italienne de football pour organiser l'Euro 2032. Elle souhaite le meilleur au président Gravina, au bureau fédéral et à tous ceux qui portent cet intérêt commun." Les deux fédérations travailleraient main dans la main afin d'avoir un dossier plus solide. Si l'Italie accueille l'Euro de football, les infrastructures seront déjà en place pour accueillir une coupe du monde de rugby.

Déjà candidat pour la coupe du monde 2023

En 2016, l'Italie avait déjà candidaté pour accueillir la coupe du monde de rugby 2023. En concurrence avec la France, l'Irlande et l'Afrique du Sud, les Transalpins s'étaient rétractés suite au retrait de Rome pour les JO-2024. Finalement, c'est l'Hexagone et Paris qui organiseront les deux prestigieuses compétitions sportives. Après la coupe du monde qui débutera le 8 septembre en France, ce sera autour de l'Australie d'organiser celle prévue pour 2027 puis les États-Unis en 2031.