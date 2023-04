Le Japon veut accueillir la Coupe du monde de rugby dans un avenir proche

Après une très belle édition 2019, le Japon aimerait à nouveau accueillir la Coupe du monde dans un avenir proche. Et ce, à la fois chez les femmes et les hommes.

Le Japan Times rapport ce jeudi que le Japon souhaite à nouveau accueillir la Coupe du monde de rugby. "La Japan Rugby Football Union a annoncé mercredi son intention d'accueillir la Coupe du monde de rugby féminin dès 2037 dans le cadre de sa stratégie à moyen et long terme". De fait, l'archipel se positionnerait également pour être l'hôte de la Coupe du monde masculine en 2035. Des ambitions qui s'accompagnent d'objectifs sportifs élevés. "Lorsque nous l'hébergeons, nous voulons être n°1 dans le monde", a commenté le président de la JRFU, Kensuke Iwabuchi. A moins de cinq mois du Mondial en France, les Brave Blossoms occupent la dixième place du classement mondial. Parviendront-ils à se hisser plus haut d'ici à 2035 ? D'ici là, deux autres coupes du monde auront eu lieu. Après la France, c'est l'Australie qui sera le théâtre du tournoi masculin en 2027 puis de son édition féminine en 2029. C'est désormais comme ça que procède World Rugby en attribuant les deux organisations à un même pays. Ainsi, les USA, désignées pour le Mondial masculin en 2031, accueilleront la Coupe du monde féminine deux ans plus tard. Coupe du monde. Le Japon explose le record d'audience de la FranceLe Mondial au Japon en 2019 a été un véritable succès sportif et populaire avec notamment des audiences records et de très belles affluences dans les stades. Certaines rencontres avaient cependant dû être annulées en raison d'un typhon. Mais cela n'a pas entaché la compétition. Le Japon espère donc être à nouveau le centre de l'ovalie dans quelques années. Mais ce n'est pas tout. "La JRFU s'est également fixé pour objectif de doubler le nombre de joueuses inscrites d'ici à 2050, contre environ 5 000 au cours de l'exercice 2022, et d'améliorer l'environnement compétitif en vue de remporter la médaille d'or olympique féminine à sept en 2048." L'objectif pour la coupe du monde de rugby à XV à venir est d'atteindre les quarts de finale au minimum. Elle a promis un bonus d'un million de yens (environ 6 000 euros) par joueur en cas de qualification.



Pour rappel, les Japonais sont dans la poule de l'Angleterre, de l'Argentine ou encore des Samoa et du Chili. Seules les deux premières nations seront qualifiées. La tâche ne sera pas aisée. Mais on se souvient que le Japon a déjà réalisé de très belles performances à la Coupe du monde. En 2015, les Brave Blossoms avaient créé la surprise en battant l'Afrique du Sud. Devant leur public, ils avaient terminé en tête de leur poule avec quatre victoires en autant de matchs en battant l'Ecosse et l'Irlande ! On pourrait très bien les voir prendre le dessus sur les Anglais ou bien les Pumas.