TRANSFERT. Du Super Rugby à la Pro D2, ce puissant avant polyvalent (1m95, 117 kilos) débarque chez un cador

Le FCG frappe fort en signant Josh Thompson, Australien d’origine fidjienne, puissant deuxième ou troisième ligne, jusqu’en 2027.

Le FC Grenoble continue de muscler son pack pour la Pro D2. Après le prêt de Tristan Labouteley par l'USAP, le club isérois vient d’annoncer la signature de Josh Thompson, deuxième ou troisième ligne australien d’origine fidjienne (1m95, 117 kg), pour deux saisons, jusqu’en 2027.

Des Fidji à l’Australie, du XIII au XV

Né à Suva (Fidji) le 8 décembre 2000, Thompson a d’abord fait ses gammes dans le rugby à XIII, intégrant les académies des Newcastle Knights puis des Canberra Raiders. En 2022, il franchit le pas vers le XV, enchaînant avec les Western Sydney Two Blues puis West Harbour RFC dans le championnat australien.

En août 2024, la Western Force le repère et l’intègre à son effectif pour le Super Rugby Pacific 2024-2025. Il y dispute ses premières minutes en sortie de banc contre les Waratahs. Un passage éclair mais suffisant pour taper dans l’œil des recruteurs grenoblois.

Puissance et polyvalence au menu

« Josh est un joueur australien d’origine fidjienne, qui nous vient de la Western Force ! C’est un joueur polyvalent 5-6-8, puissant, porteur de balles, qui va nous apporter toute sa puissance. Il n’est pas encore connu en France car il a joué loin jusqu’à présent (western), et on a hâte de le voir s’illustrer à Grenoble ! La Pro D2 ne fait que se renforcer, et on avait besoin de ce profil, et de sa puissance », explique Aubin Hueber, directeur du rugby du FCG.

Grenoble muscle son jeu

Avec ses mensurations et sa capacité à jouer sur trois postes de la 2e et 3e ligne, Thompson colle parfaitement au profil physique réclamé en Pro D2. Porté vers l’impact et la conquête, il pourrait rapidement s’imposer comme un atout dans les rucks et sur ballons portés.

Cette arrivée confirme la volonté du FCG d'être une fois encore dans la course au Top 14. Grenoble ajoute un nouvel atout dans un secteur de jeu où la densité physique fait souvent la différence. Et où les Grenoblois ne pourront plus compter sur Muarua (Clermont), Lainault (Racing 92), Philips (Rouen) et Pieterse (Japon).

Encore inconnu en France, Thompson aura à cœur de marquer les esprits dès ses premières minutes sous le maillot rouge et bleu. Grenoble, lui, espère avoir déniché une nouvelle pépite venue de l’hémisphère sud.